×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP lideri Özel: Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır, teröre teslim olmayacaktır

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#Miting
CHP lideri Özel: Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır, teröre teslim olmayacaktır
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2024 17:06

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'taki Barbaros Meydanı'nda düzenlenen 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakkı Mitingi'nde yaptığı konuşmada, "Milletimiz terör saldırılarında canlarını yitirmiş, şehitler vermiş çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra kamu personelleri, öğretmenler, sağlık emekçileri, işçiler, siviller bu saldırıların hedefi olmuştur. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimizin 2 gün sonra 101. yılını kutlayacağımız bugünlerde dimdik ayaktadır sinmeyecektir; teröre teslim olmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Beşiktaş'taki 'Teröre ve Şiddete Karşı Yaşam Hakı Mitingi'nde konuştu. Miting alanındakilere hitap eden Özel, "Bugün burada olup da evinde ya da bir başka yerden burayı takip edenlere büyük saygım var ama terör tam da bunu yapmak istediği için terörün amacı bizi korkutmak, bizi susturmak bizi sindirmekken, terörün amacı hayatımızı kendi hedeflerine göre değiştirmekken, terörün amacı bizlerde yaratacağı korkuyla bizlere istikamet dayatmakken, buraya koşup gelenlere meydanı dolduran on binlere binlerce teşekkür binlerce selam olsun." dedi.

CHP lideri Özel: Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır, teröre teslim olmayacaktır

Özel, "Bugün bu meydanda bu ülkenin geleceğine ipotek koymaya çalışan teröre hayatımızın her alanını esir alan şiddete karşı hep birlikte meydan okumaya geldik. Ülkemiz 40 yıldır başta PKK ve farklı terör örgütlerinin hedefi olmaktadır. Milletimiz terör saldırılarında canlarını yitirmiş, şehitler vermiş çok acılar çekmiştir. Güvenlik güçlerimizin yanı sıra kamu personelleri, öğretmenler, sağlık emekçileri, işçiler, siviller bu saldırıların hedefi olmuştur. Tüm bunlara rağmen Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyetimizin 2 gün sonra 101. yılını kutlayacağımız bugünlerde dimdik ayaktadır sinmeyecektir; teröre teslim olmayacaktır" diye konuştu.

CHP lideri Özel: Türkiye Cumhuriyeti dimdik ayaktadır, teröre teslim olmayacaktır

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#Miting

BAKMADAN GEÇME!