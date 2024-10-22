CHP lideri Özel: Terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine tam destek vereceğiz

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CHP Genel Başkanı Özel, partisinin TBMM grup toplantısında konuştu. Özel, 'Yenidoğan Çetesi' ile ilgili, "Devlete olan güvenin azalmasıyla CHP'ye ihbarlar yapılıyor. Meselenin şu ana kadarki kısmı gösteriyor ki maalesef yine haklı çıktık. 'Sağlığı piyasalaştırmayın, özel hastanelere bu kadar alan açmayın, devleti bu alandan çekip bu alanı sermayeye açmayın' derken, ne kadar haklı olduğumuz bir kez daha ortaya çıktı. Öyle bir noktadayız ki son 3 sağlık bakanının 2'sinin özel hastanesi var zaten. Bir tanesi de bu olaylar yaşanırken İl Sağlık Müdürü, o da şimdiki bakan. Savcı tehdit edilmese, o hastanelerin yenidoğan ünitelerinde bebekler yatıyor olacak. Geçen sene eylülden, ekimden itibaren bebekler ölmeye devam etmiş, bebekler ölmeye devam edecekti. Yenidoğan bebekleri hasta ederek kazanç sağlamaya çalışanlara olanak sağlayanın, bu iktidarın sağlık politikaları olduğunu görmeyenler, hiçbir şeye şaşırmasın bu ülkede. İlk yapılması gereken iş şu anki Sağlık Bakanının, toplumla inatlaşmamak için görevi bırakması lazım. Kendisini kişisel sebeplerle değil, ilkesel bir yerden istifaya davet ediyorum. Şu anda işgal ettiği konum adaletin önünde engeldir, milletin vicdanının önünde fevkalade engel bulunmaktadır. Bugün arkadaşlarımız gerekli başvuruları yapacak. Suç duyurularında bulunuyoruz, bu meselenin hukuken takipçisi olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"PAPAZI ALAMAYANLAR KONUŞUYOR"

FETÖ elebaşı Fetulah Gülen'in, Türkiye'ye çok büyük kötülük ettiğini söyleyen Özel, "Soruları çaldırdı, başarısız ettiği gençler, mülakatta elettiği memurlar, kurumlarda mobbing yaparak işinden ettikleri. Bu dünyada adalet önünde hesap veremeden gitti. Sözde müttefik ABD'nin onun hamiliğine soyunması ve onu oradan alamamak da ne kadar beceriksizlik olduğunu gösteriyor. 'Hele hele ver papazı al papazı' deyip, Rahip Brunson'u gönderip papazı alamayanlar şimdi konuşuyorlar" diye konuştu.

"30 BİN LİRANIN ALTINDAKİ ASGARİ ÜCRET KABUL EDİLEMEZ"

Asgari ücret ile ilgili verilen her mücadelenin yanında olduklarını ifade eden Özel, "Buradan ifade ediyorum; 1 Ocak tarihinde, 'Bunlara hakkını vermeyiz' diyenler olursa, bu parti ve Fernas işçilerinden çok şey öğrenen Türkiye kamuoyu, onların yanındadır. Sakın buna kalkışmayın. 30 bin liranın altında bir asgari ücret asla kabul edilemez" dedi.

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Suriye'de bugün genel af ilan edildiğini aktaran Özel, "Tam zamanı Esad ile el sıkışmanın, Türkiye'dekileri Suriye'ye geri yollamaya. Bu, Esad'la konuşacağına Almanya'ya 'Korkmayın Lübnan'dan gelirlerse de size geçemezler' demektedir. Sayın Erdoğan, bizim işsizimiz bize yetmektedir, bizim yoksulumuz bize yetmektedir. Evlatlarımız işsizlikten kırılmaktadır. Buradan sonra yapılacak anlaşmanın Avrupa'nın mültecisini Türkiye'de tutup aferin almak değil, Türkiye'deki sığınmacı sorununu çözmektir. Yapacaksan yap, yoksa çekil oradan. Yoksa biz geleceğiz, biz yapacağız" ifadelerini kullandı.

"TERÖRÜN BİTMESİNE TAM DESTEK VERECEĞİZ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili sözlerine değinen Özel, "Kapalı kapılar ardında birtakım müzakereler yürütülüyor. Birtakım sözler alınıyor, sözler veriliyor. TBMM'nin yetkisinde olan bir af, Sayın Bahçeli'nin kendi ifadesiyle, kendi iradesiyle başka hiçbir şeye gerek olmadan, 'Tecrit kaldırılsın, Abdullah Öcalan Meclis'e gelsin, ona yan salonda bir kürsü verelim, oraya gelsin. Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın. Bütün sorunlar bitmiştir, başka bir şeye gerek yoktur' diyen bir dille karşı karşıyayız. Şunu söylemek isterim; Türkiye'ye bir daha şehit gelmeyecekse, bir daha kan akmayacaksa, anaların gözyaşı duracaksa, Kürt'ün de Türk'ün de anasının gözünden akan yaşlar duracaksa, bu ülke bir ve beraber olacaksa, askere namlular doğrulmayacaksa bunun için söylenen söz ve söyleyen her aktör kıymetlidir. Kim ne söz söylüyorsa, bütün geçmişte yaşadıklarımıza rağmen bu sözlere kıymet veriyoruz ve CHP olarak diyoruz ki bu ülkede terörün bitmesine, annelerin gözünün yaşının silinmesine tam destek vereceğiz" diye konuştu.

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"NE YAPILACAKSA TBMM'DE YAPILACAK, ŞEFFAFLIKLA YAPILACAK"

Özgür Özel, verilen sözlerin samimiyetle yürütülmesi gerektiğini belirterek, "Bahçeli'nin geldiği yer, geçmişte söylediği her lafın ne kadar yalan, ne kadar boş, ne kadar haksız ve ne kadar hakaret dolu olduğunu siz gördünüz. Ben bunları hepinizin vicdanlarına havale ediyorum. Devlet Bey zaten çok sık döner. O döndü diye biz de doğru bildiğimizi söylemekten geri durmayacağız. Geçmişteki laflarının tekrarıdır, yine Meclis'i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM'de yapılacak, şeffaflıkla yapılacak, tutulamayacak bir söz verilmeyecek ve samimiyetle yürütülecek. Tam bir mutabakat olmadan sonuç olmaz, olmayacak. Daha sonrası daha kötü başlayacak ve daha kötü üzüleceğiz. Biz asla barışa, kardeşliğe karşı çelişkili bir söz söylemeyeceğiz. Silahların bırakılmasını savunurken, 86 milyonun kucaklaşmasını savunurken sesimiz titremez bizim. Çok şeffaf; Türk'üyle, Kürt'üyle herkesin gözü önünde bir süreci savunuyoruz. Milleti birbirine düşman edecek her hareketin karşısında durduk" dedi.

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86 milyonu barıştırmak adına atılan her adımı önemsediğini söyleyen Özel, "Devlet Bey ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Tam olarak kendilerini devlete ait hissetmeyen Kürtlere, Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Kendini öteki hissetmediği, tüm demokratik, siyaset kanallarının açık tutulduğu, üniversitelerde öğrencilerin haklarının yenmediği, demokratik hakların dünya standartlarında olduğu bir ülke yapalım, Kürtleri Türkiye Cumhuriyeti'nin sahibi yapalım. Biz kurucu parti olarak buradayız, her şeyi hep birlikte yapmayı teklif ediyoruz. Hodri meydan" açıklamasında bulundu.