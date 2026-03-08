CHP Lideri Özel: Sanchez dik durdu

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ eylemlerinin 96’ncısı kapsamında Karaman’da halka seslendi. Özel, özetle şunları söyledi:

TÜRKİYE AYAKTA DURMALI

“Dünya ve bölgemiz kritik bir eşikten geçiyor. Türkiye’nin tüm tehditlere karşı ayakta durması gerekiyor. AK Parti toplumsal barışı zedeliyor. Darbenin üzerinden 353 gün geçti. Ekrem Başkan’a önce PKK’lı dediler, sonra evrakta sahtecilik yaptı diploması sahte dediler, yolsuzluk yaptı dediler. Sonra ajan dediler. Bir kişi bunların hepsi olabilir mi? Tayyip Bey, 9 Mart Pazartesi duruşma başlıyor. 10 Mart Salı Meclis açılıyor. Meclis’e canlı yayınlaması için getireceğiz. Savcısına güvenen karşımıza çıksın canlı yayın yapılsın.

ABD ve İsrail, her istediğini yapmaya çalışıyor. İran için Trump ve Netanyahu kol kola girmiş Erdoğan yine susuyor. Çok değerli yeraltı zenginliklerimizi verdi yetmedi şimdi İran savaşına tepki vermiyor. Netanyahu’ya kahraman diyen Trump ile konuşuyor. Avrupa’nın aklı başındaki güçlü liderleri Filistin olmadığı için masaya oturmazken Erdoğan masaya oturdu. Gazze’yi işgal masasından kalk. İran konusunda doğru bir tutum takın. Pedro Sanchez dik bir duruş sergilerken, Türkiye’nin duruşu içler acısıdır.”

Haberin Devamı

DERHAL MASADAN KALKMALI

Özel, ardından Ankara Gölbaşı Belediyesi’nin düzenlediği iftar programında da özetle şunları söyledi: “Buradan Yaser Arafat’a, Filistin Kurtuluş Örgütü’ne verdikleri desteği hatırlatarak tarihe Necmettin Erbakan gibi, Bülent Ecevit gibi geçmek varken bu şekilde geçmek hiçbir siyasiye yaramaz. Türkiye’yi derhal o masadan kalkmaya, İsrail’in yanında değil karşısında durmaya davet ediyoruz.”

VİZESİZ AVRUPA SÖZÜ

CHP Lideri, seçim vaatlerini de şöyle sıraladı: “Kamuda mülakatı kaldıracağız, Cumhuriyet yurtlarıyla öğrencilerin barınma sorununu çözeceğiz. Bulgaristan AB’ye girdi ama biz kenarda kaldık. Herkes AB’ye girdi, refaha erdi. Gençlere yasaksız bir Türkiye ve vizesiz Avrupa vaat ediyoruz. Türkiye’nin yüzünün Atatürk’ün gösterdiği yerde olduğu, hakça bir düzen kuracağız. Her şeyin var bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi.”

Haberin Devamı

Özel ayrıca, “CHP iktidarında toplumda travma yaratan her türlü adaletsizlik davası, başta Soma, yeniden görülecek, sorumlular hesap verecek. Geçmiş dönemde adil yargılanmadığını söyleyenler komisyona başvuracak, değerlendirmenin ardından da gerekirse yeni baştan yargılama olacak” dedi.