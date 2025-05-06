CHP lideri Özel: Saldırganın bütün bağlantılarına ulaşmak devletin görevidir

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, pazar günü TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen anma programına katıldığını anımsattı.

Önder'in, hayattayken, kendisine "Bir Cumhuriyet Şarkısı" filmini izleyip izlemediğini sorduğunu, izlemediğini öğrenince "İzledikten sonra görüşelim" dediğini aktaran Özel, filmi izledikten sonra görüştüklerinde Önder'in "Ben ölene kadar sana bir emanet vereceğim. O filmin senaryosunu ben yazdım." açıklamasında bulunduğunu dile getirdi.

AKM'deki program sonrası kendisine yönelik saldırıyı anımsatan Özel, "O evlat katili bizim canımızı yakamaz. Canımı yakan, o gün uzun uzun Sırrı Süreyya Önder'in yaptıkları, hayatı, barış, kardeşlik konuşulacakken saldırı konuşuldu. O yüzden sadece bir üzüntü içindeyim." ifadesini kullandı.

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Saldırıyı kendilerine yazılmış "açık bir mektup" olarak niteleyen Özel, hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmadığını, olayı araştırmanın, savcının, polisin ve devletin görevi olduğunu vurguladı.

Özel, "İlk gün dediğim yerdeyim. Hiçbir siyasi partiyi, oluşumu bu işten doğrudan sorumlu tutmuyorum. 'Şu yapmıştır, bu yaptırmıştır' asla demem. Kimin yaptığını araştırmak savcının, polisin, devletin görevidir. Bütün bağlantılarına ulaşmak görevleridir. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi yönetimi, iktidarının 23'üncü yılında bir büyük sınav verecek. Eğer bu işin uzandığı her yere kadar dosdoğru bir soruşturma ve kovuşturma yapılırsa ne ala. Hiçbir problem yok. O güne kadar ben bu yükü kimsenin sırtına vuramam ama işin ucu bir yerlere gittiğinde tıkanırsa o zaman o bir yeri de bunun üstüne gitmeyeni de konuşmak benim hakkım olur." diye konuştu.

Saldırıya uğradığı ilk andan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, siyasi partilerin genel başkanlarının, sivil toplum örgütlerinin ve sendikaların "geçmiş olsun" telefonu açtıklarını hatırlatan Özel, o andan bugüne kadar gösterilen "sorumlu dil" dolayısıyla herkese teşekkür etti.

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Özgür Özel, "açık bir mektup" olarak nitelendirdiği saldırıya ilişkin, şunları söyledi:

"Birileri bize şunu söylüyor, diyorlar ki: 'Biz Türkiye'yi bir noktaya getirdik. Bir şeye karar verdik. Siz bu kararın önünde engelsiniz. Direniyorsunuz, itiraz ediyorsunuz. Hatta yaptığımız işi darbe olarak nitelendirip bu kurduğumuz planı bozmak için emek, mücadele veriyorsunuz, sokağa çıkıyorsunuz, meydanları dolduruyorsunuz. Her hafta bir yerde miting, her çarşamba bir yerde miting, sürekli gündemde tutuyorsunuz. Durun, oturun, Ankara'ya dönün ve partinizde oturun'. Bunu da çok net bir şekilde mektubu kalın kalın yazarak yollamış. Kimi yolluyor? Bir evlat katilini. Diyor ki: 'Evladını öldürmüş, sana mı kıymayacak? Evladını öldürmüş birinin eli sana değdi. Bugün eli boştu, yarın başka bir şey olabilir. Bu saldırıyı önceden gelip planlayıp görünerek sen beyanına bakma, o kendi ifadesidir. Bizim ifademiz şudur, onu biz yolladık, geçiş güzergahını biz bildirdik, onu iki saat orada biz beklettik ve sana sokakta saldırttık'. Yoksa AKM'de yanı başıma da oturtabilirlerdi onu. Diyor ki; 'Artık dönün. Partinizde oturun. Planımızı bozmaya, genciyle yaşlısıyla Türkiye'yi ayağa kaldırmaya, hakkınızı aramaya kalkmayın. Biz planı kurduk'. Bu mektubu yazdılar mı? Yazdılar. Yolladılar mı? Yolladılar. Okuduk mu? Vallahi okuduk. Bir cevabımız olacak mı? Olacak. Yarın akşam Beyazıt Meydanı'ndayız. Cumartesi Van'da, 19 Mayıs'ta İzmir'deyiz. Cevabımız budur. O evlat katilinin elini çıplak yollayana söylüyorum. Cesaretin varsa doldur da yolla. Hodri meydan."

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"JAMMER" TARTIŞMASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında gündeme gelen "jammer" tartışmalarına da değinen Özel, jammerların eski İBB Başkanı Kadir Topbaş döneminde alındığını anımsattı. Özel, "Bugünkü Cumhurbaşkanı hangi ihtiyaçtan kullanıyorsa yarınki Cumhurbaşkanı da o ihtiyaçtan kullanıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"EVLAT KATİLİ SALDIRGAN, 'İMAMOĞLU'NA SUİKAST YAPILACAK' DEMİŞ"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu yılın ocak ayında, dünkü evlat katili saldırgan İBB'ye gelip 'Koğuşta birlikte yattığım arkadaşlara talimat verildi. İmamoğlu'na suikast yapılacak. İhbar etmeye geldim.' demiş. Bakın nasıl bir koğuşta yatmış. Bu irtibatlı olduğu arkadaşları kimmiş? Bizimkiler polisi çağırıp iki polise vermişler. 'Alın dinleyin. Bu böyle iddiada bulunuyor'. Saraçhane'ye gelecek, kapıyı çalacak 'Ben iki evladın katili adamım, yeni çıktım içeriden 3 yıl, 4 yıl önce, koğuş arkadaşlarımla irtibatım devam ediyor. İmamoğlu'na suikast emri aldılar, bilginiz olsun' diyecekler. Savcı bey, bir baktın mı o koğuşa? O koğuş arkadaşları nerede? Bizim konumuz ne? Bizim konumuz, 'İmamoğlu'na suikast yapılacak' diyen adam dün herkesin gözünün önünde ana muhalefet liderine saldırıyor. Bu adamı birileri böyle kullanıyor."

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FETÖ soruşturmalarının ardından Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) ile görevlerinden ihraç edilenlere değinen Özel, şöyle konuştu:

"KHK'lılar, mahkemede yargılanıp da beraat edenler, hakkında kovuşturmaya gerek yok kararı verilenler, hiç soruşturma açılmayanlar, hatta yargılanıp da 'adil yargılanmadım' diyenlere de bir yargılanma hakkı daha verilip, artık kimse eşinin, dostunun, uzak akrabasının temasından dolayı bir örgüt mensubu diye yaftalanıp, bir kayıp nesil yaratılmaya çalışılmayacak. FETÖ'nün başındakiler, darbeyi yapanlar, finanse edenler, bu kumpasları kuranlar, geçmişte ne istediyse alanlar cezalarını çekecekler. Onlarla hiçbir işimiz yok. Ama iktidar değişimini, rakiplerin dövüleceği bir sopayı ele geçirmek olarak gören varsa dosta düşmana diyorum ki o sopayı da 40 yerinden kıracağım."

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İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan ve tutuklanan Ekrem İmamoğlu'nun, diplomasının iptal edilmesiyle başlayan süreçte Türkiye ekonomisinin 55 milyar dolar kayıp yaşadığını öne süren Özel, yanlış ekonomik politikalar nedeniyle KOBİ'lerin de büyük bedeller ödediğini savundu.

Özel, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından nisan ayı yıllık enflasyonunun yüzde 38 olarak açıklandığını, bu rakamın ENAG'a göre yüzde 74 olduğunu dile getirdi.

TÜİK'i eleştiren Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Geçen sene aldığın 100 liralık malı bu sene 175 liraya alıyorsan ENAG haklı, bu malı 138 liraya alabiliyorsan TÜİK haklı. Herkes hesabını kendi yapsın. Dört aylık enflasyon yüzde 13,5. Asgari ücret 3 bin lira kaybedip, verildiği güne göre 19 bin liraya geriledi. Asgari ücretin aldığı 6 bin liralık zammın yarısı gitti, yarısı kaldı. Emekliye yapılan 2 bin liralık zammın tamamı eridi gitti, 12 bin 500 liraya geri döndü emekli. Emekli bugünden sonra zam aldığı günden de geriye gidecek. Asgari ücretli, 'yılda dört kez zamlarız' deyip de bir kez zamladıkları asgari ücret, ara zam almazsa en fazla 3 ay sonra artık yılın yarısından itibaren geçen senekinden de geriye düşecek. Bunları hepimizin görmesi, bilmesi, ayrı ayrı anlatması lazım."

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i eleştiren Özel, iktidara geldiklerinde Şimşek'ten hesap soracaklarını söyledi.

"AKLIMIZI BAŞIMIZA TOPLAYALIM"

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen depremleri hatırlatan Özel, Türkiye'nin en önemli gündemlerinin başında depremin geldiğini ve bir Deprem Bakanlığı kurulması gerektiğini daha önce ifade ettiğini belirtti.

Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'da depreme hazırlık konusundaki çalışmalarının engellendiğini iddia eden Özel, "Bir kez daha buradan Sayın Erdoğan'a hatırlatıyorum; Türkiye'nin bu önemli deprem gündeminde, nüfusun yüzde 65'inin, ekonominin yüzde 70'inin olduğu belediyeleri yöneten partinin genel başkanı olarak gel bu işi siyasi çatışmadan çıkaralım, hep birlikte çalışalım, bu milletin evlatlarını İstanbul depreminde, diğer şehirlerin depreminde kaybedip de mezarlarının başında oturup ağlamayalım, aklımızı başımıza toplayalım." ifadelerini kullandı.

İstanbulluların Kanal İstanbul projesine karşı olduklarını savunan Özel, proje için harcanacak 65 milyar dolar ile İstanbul'da 1 milyon 500 bin konut yapılabileceğini söyledi.

Özel, İstanbul Arnavutköy'de yapılan konutlara ilişkin de eleştirilerde bulundu.

"HİÇBİRİMİZ OLMADIK KİŞİLERİ BOŞU BOŞUNA ZAN ALTINDA BIRAKMAYALIM"

TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) düzenlenen törende kendisine yönelik saldırıda koruma zafiyeti bulunmadığını anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Herkes konuşuyor, 'koruma zafiyeti var' diye. Koruma zafiyeti yok, korunma zafiyeti var. Oraya gittiğimizde ekibin en öne koyduğu kişiyi, cenazedeyiz, milleti itip kakmasınlar, yarmasınlar diye çeken benim. Baklava düzeni alıyorlar. Bu iki arkadaş uzaklaşsın, biz cenazeye gidiyoruz, böyle harala gürele olmasın diyen benim. Ondan sonra her biri birbirinden kıymetli, iyi niyetli, aile babası, iyi eğitimli, inandığımız, güvendiğimiz arkadaşları linç ediyorlar. Korumayı yönlendirme zafiyeti, korunma zafiyeti varsa bana aittir. Oradaki diğer büyük tertibin, yani koruma önlemlerinin alınmamasının, o yoldan yürütülmemizin, o caninin orada bekletilmesinin hepsinin açığa çıkmasının sorumluluğu da iktidara aittir. Hiçbirimiz olmadık kişileri boşu boşuna zan altında bırakmayalım."

CHP Genel Başkanı Özel, ABD Başkanı Donald Trump baskısı ve Avrupa Birliği'nin teşvikiyle Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesindeki bazı ülkelerin Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni tanımalarına yönelik adımlar atıldığını ve Türkiye'nin bu konuda sessiz kaldığını ifade ederek, eleştirilerde bulundu.