CHP lideri Özel, Özarslan'ın iddialarına Meclis kürsüsünde yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşmasında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin 3. yılı dolayısıyla geçen hafta deprem bölgesindeki illeri ziyaret ettiklerini anımsattı.

Bir hafta boyunca 6 kentte 55 farklı program gerçekleştirdiklerini dile getiren Özel, depremlerde hayatını kaybedenleri andı. Deprem bölgesinde acıların hala taze olduğunu dile getiren Özel, "270 bin kişi halen konteynerlerde yaşıyor, barınma krizi sürüyor. Rezerv alan ve mücbir sebep mağduriyetleri devam ediyor. Eğitim ve sağlıktaki sıkıntılar katlanılamaz durumda." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "CHP'nin, deprem bölgesine gitmediğini ve CHP'li belediyelerin yardım yapmadığını" söylediğini hatırlatan Özel, depremlerin ardından bugüne kadar 55 kez deprem bölgesindeki illeri ziyaret ettiğini belirtti.

Özgür Özel, grup toplantı salonunda, CHP'li belediyeler tarafından deprem bölgesinde yapılan yardım, hizmet ve projelere ilişkin video izlettirdi, çalışmalarla ilgili bilgi verdi.

Depremin ardından düzenlenen kampanyalar ve vergilerle 71,5 milyar dolar para toplandığını iddia eden Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kendileri açıkladılar, 'Deprem konutlarına 40 milyar dolar harcadık' diye. Yani demek ki hala 31 milyar paramız var. Elbette konutla bitmez, o para harcanacak, belki de yetmez. Ama 40 milyarı çoktan toplamış. Depremzedenin önüne sözleşme, 'nokta nokta TL'yi, nokta nokta faizle...' Faizi çizgi çek diyoruz, çekince anahtarı geri alıyorlar. Afet Kanunu olunca vergi alınmaz, faiz alınmaz. Buradan Erdoğan'a samimi çağrımdır; mademki bu para toplandı, bu vakitten sonra o boş senetleri yırtıp atalım. Ben de gelecek hafta grup toplantısında 'Sayın Erdoğan'a yürekten teşekkür ediyorum' diyeceğim. Söz veriyorum. Erdoğan'a kalırsa 2 yıl ödemesiz 18 yıl boyunca ödenecek. Afet Kanunu'na girmeyenlerden TEFE, TÜFE, faiz alacak. Vatandaşın aklını karıştıran o boş senetleri yırtıp atalım diye çağrıda bulunuyoruz."

"ALTIN YUMURTLAYAN TAVUĞU KESİYORLAR"

Erzincan'ın İliç ilçesindeki bir altın madeninde 13 Şubat 2024'te meydana gelen ve 9 işçinin toprak altında kalarak yaşamını yitirdiği heyelanın üzerinden iki yıl geçtiğini anımsatan Özel, hayatını kaybeden işçilerin acısını bir kez daha paylaştıklarını söyledi.

CHP olarak ilk günden itibaren mağdurlara insani ve hukuki destek sağladıklarını belirten Özel, "Hayatını kaybeden Uğur Yıldız kardeşimizin babası Ali Ekber Yıldız ve ailesi aramızda. Bir kez daha acılarını paylaşıyoruz. Onları, hukuk mücadelelerinde de asla yalnız bırakmayacağız." ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özel, Cumhuriyet tarihindeki özelleştirmelerin yüzde 86'sının AK Parti iktidarları döneminde yapıldığını öne sürerek, şeker fabrikalarının, termik santrallerin, limanların özelleştirildiğini anlattı.

İktidarın iki boğaz köprüsü ile 7 otoyolu özelleştirmek istediğini iddia eden Özel, şöyle devam etti:

"İki köprünün ve 7 otoyolun sadece geçen yılki geliri 600 milyon dolar. Bakım masrafı yüzde 2. İki masraf ediyorsun, 98 kar ediyorsun. Şimdi burayı 3 milyar dolara, yani 5 yıllık gelirini peşin almak için, eğer seçim zamanında olursa ısrar ettiğin gibi bizim iktidarımızdaki 3 yıllık geliri bugünden almak için altın yumurtlayan tavuğu kesiyorlar ve bedeli ağır olarak vatandaşa ödetilecek."

CHP Genel Başkanı Özel, köprü ve otoyolların özelleştirilmesine ilişkin eleştirilerde bulundu.

"Enflasyonun milletin üzerine karabasan gibi çöktüğünü" söyleyen Özel, ocak ayı enflasyonunun TÜİK tarafından yüzde 4,8 açıklandığını hatırlattı.

Aralık ayı enflasyonunun bilerek düşük gösterildiğini ileri süren Özel, "Emekliye ilk 6 ay için yüzde 12 zam yapmışlardı. Yarısını böylece çaldılar. Asgari ücretlinin alım gücü de bu enflasyonla bir ayda 2 bin lira düştü. Kavga dövüş 28 bin lira yapmışlardı, şu anda 26 bin liralık satın alma gücü kaldı asgari ücretin." sözlerini sarf etti.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 yılında "Para bir milletin itibarıdır" dediğini aktararak, şu andaki 200 liranın Türk milletinin itibarı olmadığını, 13 yıl önce 200 simit alınan 200 lira ile bugün sadece 10 simit alındığını dile getirdi.

Özel, konuşmasında, 31 Mart 2024'teki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde partilerini 47 yıl sonra birinci parti yaptıklarını söyledi.

Yerel seçimlerde Ankara'da kazandıkları belediye sayısını da 16'ya çıkardıklarını aktaran Özel, bunlardan birinin de Keçiören Belediyesi olduğunu anımsattı.

MESUT ÖZARSLAN'IN İDDİALARI

Özgür Özel, CHP'den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan hakkında görev süresi boyunca pek çok iddianın gündeme geldiğini belirterek, Özarslan'la iddialar hakkında defalarca görüştüğünü anlattı.

Söz konusu iddiaları Özarslan'a sorduğunu dile getiren Özel, "Ben dedim ki 'eğer bir kabahatin varsa şimdi söyle. Bizim yolsuzluk yapanla işimiz olmaz. Türkiye umudunu bize bağlamış. Eğer korktuğun bir şey varsa bunu bize söyle ve gereğini yap'. Söylenenlerin tamamının iftira olduğunu, asla yolsuzluğa, hırsızlığa bulaşmadığını... Başta Mansur başkan ve 14 belediye başkanımız hepsi şahit. Her sorana öyle büyük yeminlerle, çocuklarını, ailesini o berbat yeminlere katarak, her şeyi söyleyerek inkar etti." diye konuştu.

"Özarslan'ın yarın AK Parti'ye katılacağını" iddia eden Özel, Özarslan'ın en yakınlarının da bunu teyit ettiğini ileri sürdü.

Telefon görüşmesinde, Özarslan'ın kendisine, "Sen Atatürk'ten sonra partinin başına gelmiş en büyük lidersin" ifadesini kullandığını öne süren Özel, ertesi gün ise Özarslan'ın telefonunu kapattığını iddia etti.

Özel, Özarslan'a ulaşamadığı için mesaj attığını, mesajlarında Özarslan'ın annesine küfür etmediğini vurgulayarak, "Aileye yönelik bir kastım varsa Allah cezamı versin. Oradan bir de yalandan 'milli değerlerimize, kutsal değerlerimize, aileme sövdü' diyor. Birini ıspatla, işte mahkeme orada." ifadesini kullandı.

Özarslan'a gönderdiği mesajlarından bazılarını okuyan Özel, Özarslan'ın dün, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün bazı tribün liderlerine kendisini desteklemesi karşılığında ihtiyaçlarını karşılama, bir tribün liderine ise daire alma teklifinde bulunduğunu ileri sürdü.

Mesut Özarslan'ın, CHP'den bir kibrit çöpü götüremeyeceğini ifade eden Özel, "Şanlı şerefli, göğüsünde Atatürk'ü onurla taşıyan kulubü parayla satın alacağını düşünüyor, kendine slogan atsınlar diye adam tutmaya çalışıyor. Oysa Ankaragücü böyle bir utanmazlığın değil, şerefli geçmişinin, Atatürk'ün partisinin arkasında durmaktadır. Hani bir tosuncuk milletin paralarını aldı, kaçtı. Bu tosuncuk da milletin helal oylarını almış, kaçmaya kalkıyor." sözlerini sarf etti.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek ile AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi Fatih Ünal'ın, Özarslan hakkında suç duyurularında bulunduğunu dile getiren Özel, eski Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un da Özarslan hakkındaki iddialarını hatırlattı.

Bazı köşe yazarlarının "Özarslan'ı aday gösterenler özeleştiri yapmayacak mı?" söylemlerinde bulunduğuna dikkati çeken Özel, özeleştiri yapılacaksa kendisinin yapacağını belirtti.

"BOZUKLAR AYRILIR, SAĞLAMLARLA İKTİDARA YÜRÜNÜR"

CHP Genel Başkanı Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her şehri ayrı ayrı çalışmışız, 47 yıl sonra partiyi birinci parti yapmışız, belediyelerin yüzde 65'ini almışız, 'alınmaz' denen yerlerde rekorlar kırmışız, ondan sonra bir tane bozuk tohum, kırık parça, 'bir bilmem ne' yapınca, bir grup ağzını açacaksınız, geçmişte başka partilerde siyaset yapıp, ay yıldızlı al bayrağın altında, onun renklerinin 'Türkiye İttifakı'nda buluştuğumuz muhafazakar, milliyetçi demokratları olmadık bir şekilde aynı kötülüğün... 'Topuklayan efe' bize nereden geldi arkadaşlar? Ta gençlik kollarından, kadın kollarından, milletvekilliğimizden... Gaziantep'te Şehitkamil Belediye Başkanı'nın yedi ceddi CHP'li. Bu işin sağcısı, solcusu değil, bu işin namuslu ve namussuzu var. Verilen bütün kararların sorumluluğunu alıyorum. Yüzde 65 belediyeyi alınca konvoy yapacaksın, halaya duracaksın, bir tane bozuk tohum parça kırınca dönüp 'özeleştiri yapacaksın'. İktidara yürüyen partinin doğrusu da olur yanlışı da olur. Bozuklar ayrılır, sağlamlarla iktidara yürünür. İktidara bozuk tohum Mesut'la gidilmez ama Zeydan'la, Mansur Yavaş'la, Ekrem başkanla gidilir. Namuslu, çalışkan Atatürkçülerle, milliyetçilerle, muhafazakarıyla, solcusuyla, Kürt'üyle, Türk'üyle, Alevi'siyle, Sünni'siyle, dürüst, cesur insanlarla gidilir."

Grup toplantısına, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başta olmak üzere Ankara'nın CHP'li ilçe belediye başkanları da katıldı.