CHP lideri Özel: Muhalefet değil iktidar partisiyiz

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, birtakım ziyaret ve toplantılar için geldiği Erzincan’da partiler tarafından karşılandı. Daha sonra vatandaşlarla buluşan Özel, şunları söyledi: “Millet sesini duyacak, sesini duyuracak birilerini arıyor. Millet gerçekten yaşadığı zorlukları, fakirliği, işsizliği, ekip biçip karşılığını alamamanın, dükkân açıp siftah yapamamanın, okuyup da mesleğine, görevine atanamamanın, iş bulamamanın, Türkiye’de umudu kalmamanın zorluklarıyla karşı karşıya.

GÜNÜNÜ BEKLİYORUZ

Sesinizi duyuyor, duyuruyoruz ama bu duyurduklarımızın bu sorunlarınızı çözmeye ne niyetleri ne artık mecalleri var. Öyle bir hale gelmişler ki iktidarda kalmak için her şeyi yapan ama milletin gönlüne dokunacak, milletin karnını doyuracak, milleti sıkıntılarından kurtaracak hiçbir şeyi yapacaklarına dair en ufak bir umut yok. Onun için artık CHP bir muhalefet partisi değildir. CHP artık sesinizi duyan, duyuran ve iktidara bir şeyler anlatan bir parti değildir. CHP kurulduğu gün olduğu gibi bugün de Türkiye’nin birinci partisidir. Gününü bekleyen bir iktidar partisidir.

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MEVSİMLER GİBİ...

İktidarlar mevsimler gibidir. Beklerler ve vakti gelince mutlaka değişirler. Erzincan’dan, bu verimli topraklardan tüm Türkiye’ye sesleniyoruz. Buradan Türkiye’deki bütün memurların, bütün emeklilerin, işçilerin, emekçilerin sesini duyuyoruz. Ancak buradan Türkiye’nin birinci Cumhurbaşkanı’nın ‘milletin efendisi’ dediği, sonuncusunun Adana’da ‘Al ananı da git’ diye azarladığı çiftçiler adına şöyle seslenmek istiyoruz; tarımı hor gören yarını zor görür.” Özel, ‘Halk Buluşması’nın ardından esnaf ziyareti yaptı, daha sonra CHP Erzincan İl Başkanlığı’na geçti. Özel’in parti ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

ÖNSEÇİM HAMLESİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tek başına katılacağı 23 Mart’taki aday önseçimini yürütecek “Önseçim Merkez Kurulu”nu oluşturdu. Kurul Başkanlığı’na Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci getirilirken, kurul üyeleri de İstanbul Milletvekili ve Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı Turan Taşkın Özer, Aydın Milletvekili Bülent Tezcan ile Parti Meclisi üyeleri Saniye Barut ve Ali Abbas Ertürk oldu. Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, seçim takviminde belirtildiği üzere; önseçimde kullanılacak oy pusulalarının basım işlemine 24 Şubat Pazartesi günü başlanacağını duyurdu ve şöyle dedi: “İmamoğlu hakkında başlatılan ‘diploma’ soruşturması, iktidarın önseçim sürecinde ortaya çıkacak irade ve enerjiden ne kadar korktuğunun bir göstergesidir. İktidarın yargı taciziyle önseçim sürecimizi baltalamaya çalıştığı ve içinin tamamen boş olduğu soruşturmaları sürerken, biz halkın sesine kulak vererek erken seçim yürüyüşümüze devam ediyoruz.”