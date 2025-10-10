CHP Lideri Özel, Madrid’e gitti: Gazze için yardıma hazırız

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün İstanbul Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özel, Gazze planı konusunda İsrail ile Hamas’ın anlaşmaya varması hakkında özetle şu değerlendirmeyi yaptı: “Sonuçta adil bir barış süreci yürümediğini söylemiştik. Ancak en kötü barışın savaştan iyi olduğunu da ben de söyledim.

ATEŞKESTEN MEMNUNUZ

Bir anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkes varsa biz orada varız. Bundan sonra can kaybı yaşanmayacak olmasını, başarıya ulaşması durumunda elbette memnuniyetle karşılıyoruz. Bir an önce insani yardımların hızla, yeterli bir şekilde ulaştırılmasının sağlanması lazım. Hızlı, etkin tıbbi yardıma ihtiyaç var. Bunun sağlanması gerekiyor. Türkiye’nin bu konuda bir katkısı olabilecekse biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu katkıya, desteğe hazırız bugünden. Bundan sonraki süreçte Gazze yönetiminde Filistinlilerin söz sahibi olması lazım. Gazze Şeridi, Filistinlilerindir ve Filistinlilere bırakılmalıdır.

TRUMP PLANI DURDURULMALI

Bundan sonraki süreçte Gazze’nin kaynaklarının Batılı devletler ve İsrail tarafından sahiplenildiği, Filistinlilerin de geri kalan işleri yapıp sanki yardımcı hizmetlerde görevlendirileceği bir düzen adil bir düzen olmaz. Bir yandan İsrail işgaline kısmen ‘dur’ denip, bir yandan da Trump’ın orayı gidip ilhak etmesine sebebiyet verecek bir planın da doğru ve nihai bir plan olmadığını düşünüyoruz. Orası Amerika tarafından ilhak edilip Trump tarafından oraya kendi hayallerindekilerin inşa edilip önündeki hidrokarbon yatakları noktasından da Trump’ın kurduğu hayallerin önüne dünyanın vicdanının geçmesi gerekir. Bir yandan da savaş suçlusu olan, insanlık suçu işleyen Netanyahu’ya ‘kahraman’ diyen Trump’a bu konuda hem uluslararası kamuoyunun hem Türkiye’nin söyleyecek sözü, aşmaması gereken bir sınır olması gerektiğini düşünüyoruz.”

SANATÇILARDAN ÖZÜR DİLEYİN

CHP Lideri Özel, ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak da şunları söyledi: “Utanç verici bir operasyon. Yaptığı iş bir gözaltı değil, yaptığı işin ne olduğunun hukuk devletinde bir karşılığı da yok. Yaptıkları iş itibar suikastı. Diyorlar ki ‘Bir torbacı var.’ Bir torbacı yok, bir torba var. Torbanın içinde muhalif kimliği olan sanatçılar var. Bugün bu ülkeyi yöneten bu vicdansızlar, onların atadığı bu işe kalkışanlar, sırf muhalif diye, sırf eleştirmiş diye bunu yapıyor. Tayyip Erdoğan eğer sorumluluk alabiliyorsa çıksın bu sanatçılardan ve bu milletten özür dilesin.”

CHP’Yİ YALNIZLAŞTIRMAYA KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ

Özel, partisinin ‘Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yalnızlaştırılmaya mı çalıştırıldığı?’ sorusuna şöyle yanıt verdi: “60 mitingde 11 milyon kişiyle, İstanbul’da çarşamba gecelerini, Anadolu’da meydanları dolduran bir partiyi kimsenin yalnızlaştırmaya gücü yetmez. Yeterince kalabalığız. CHP onlara bütün dünyanın önünde öyle demokratik bir şamar attı ki bir anda hain dediklerini çay içmeye, katil dediklerini sohbet etmeye çağırmışlar. Keşke geçen sene ekimde de DEM Parti’yi çağırabilseydiler. Bayramlarda DEVA’ya, Gelecek’e ‘hain’ deyip bayramlaşma planından çıkarmasalardı.”

KKTC MESAJI

Özel, KKTC seçimlerine ilişkin paylaşımında, seçim sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, “Can kardeşlerimiz olan Kıbrıs Türkleri ile sarsılmaz tarihsel ve kültürel bağlarımız, Kıbrıs’ın bugünü ve geleceği konusundaki kararlı duruşumuzun temel kaynağıdır. Partimiz için Kıbrıs bir askeri güvenlik meselesinden ibaret değildir. Kıbrıs Türk Toplumunun varlığını korumak, bizim için Türkiye’nin kara ve deniz sınırlarını korumakla eşdeğerdir” dedi.