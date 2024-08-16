×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP lideri Özel, kırık ayağına takılan atel ile TBMM Genel Kurulu'na katıldı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Özgür Özel#TBMM
CHP lideri Özel, kırık ayağına takılan atel ile TBMM Genel Kuruluna katıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 16, 2024 15:19

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Can Atalay kararını görüşmek için olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulu'na, dün kırılan ayağına takılan atel ile katıldı. Özel, geçirdiği kazaya ilişkin, "Basit bir ev kazası, merdivenin son 2 basamağında kayınca düşmemek için yan basmışım. Tarak kemiklerimiz zedelendi. Ameliyatlık durumum yok.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özel, TBMM Genel Kurulu'nda dün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konuşma yaptığı oturuma katılmadı. Bununla ilgili açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Özgür Özel'n ayağının kırıldığını açıkladı. Özel, bugün TBMM Genel Kurulu'nda AYM'nin Can Atalay kararının görüşüleceği olağanüstü toplantıya katılmak üzere Meclis'e geldi. Ayağındaki kırığın sabit kalması için takılan atel ile sendeleyerek yürüyen Özgür Özel, Genel Kurul salonuna geçti.

'BASİT BİR EV KAZASI'

Özel, sağlık durumunu soran muhabirlere, "Gördüğünüz gibi" yanıtını verirken; geçirdiği kazaya ilişkin, "Basit bir ev kazası, merdivenin son 2 basamağında kayınca düşmemek için yan basmışım. Tarak kemiklerimiz zedelendi. Ameliyatlık durumum yok. Maalesef Genel Kurul'a dün katılamadım. Bu oturumdan sonra tekrar doktora gideceğiz, bir film de burada çekilecek. Ondan sonra belli olacak. Herhalde 2-3 hafta sürer" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Özgür Özel#TBMM

BAKMADAN GEÇME!