CHP Lideri Özel Kilis’te... Esad’la temas sağlanmalı

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kilis İl Başkanlığı’nı ve Kilis Belediyesi’ni ziyaret etti. Belediye önünde toplananlara hitap eden Özel, Kilis’te hizmet yapmak isteyen, inançlı, kararlı bir belediye başkanının bulunduğunu anlatarak, “Sorunlar büyük, teker teker hepsini çözmeye uğraşıyor. Bugün yapacağımız açılışlar 1 Ocak’ta öğrenci alacak olan kreşimiz, bugün açacağımız emekli evimiz. Geçmiş dönemde eksik bırakılan bütün projeler hayata geçecek” diye konuştu.

İLLER BANKASI SİTEMİ

Özel, Kilis’e ve Türkiye’ye, karar verdikleri yeni bir durumu duyurmak istediğini belirterek, şunları kaydetti: “Seçimlerden önce Hakan (Bilecen) Başkan bana dedi ki ‘Seçimi kazanırsak buraya bir ilkokul hediye eder miyiz?’ Ben de ‘Ederiz’ diye söyledim. Bugün buraya geldiğimizde de bu ilkokulla ilgili temeli atalım diye planladık ancak geçen haftalarda aldıkları bir kararla CHP’li belediyelerin elini kolunu bağlayan, İller Bankası ödeneklerine eski belediyenin faizli borçları yüzünden el koyanlar var ve onlar istiyorlar ki Hakan Başkan hizmet edemesin, para yollamayalım ki iş yapamasın, Kilislilerin gönlünden düşsün.”

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SIĞINMACILAR BİLGİLENDİRİLMELİ

Özel, daha sonra katıldığı ‘Halk Buluşması’nda da özetle şunları söyledi: “Savaşı değil barışı, bir ülkenin parçalanmasını değil toprak bütünlüğünü savunmak hepimizin menfaatinedir. Bir an önce Esad’la gerekli temas sağlanmalı, Esad’ın ilan ettiği aftan yararlanan Türkiye’deki sığınmacılar bilgi sahibi yapılmalı, çatışma ortamı durdurulmalı, bu konuda gerekli uluslararası temaslar sağlanmalıdır.”

ÇALIŞKAN’A DESTEK VERDİ

-Özel konuşmasında, bir soruşturma kapsamında tutuklanan DİSK Genel-İş Sendikası Genel Başkanı Remzi Çalışkan’a destek vererek, “Remzi Çalışkan kahraman bir sendikacıdır, ben onun iyi niyetine, gayretine, vatanseverliğine sonuna kadar şahidim” dedi.