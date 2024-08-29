CHP lideri Özel: Kılıçdaroğlu'nu hapse atmak için cesedimi çiğnemeniz lazım

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sokak röportajındaki ifadeleri nedeniyle 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan tutuklu bulunan Dilruba Kayserilioğlu'nu Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti. Ziyarete İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ve ilçe belediye başkanları katıldı. Ziyaret sonrası açıklama yapan Özel, cezaevi önünde haksız tutukluluklara karşı ziyaretlerin Türkiye'nin hak ettiği şeyler olmadığını vurgulayarak, "33 yaşındaki genç bir Cumhuriyet kadını da gördüğü muameleyi hak etmiyor. Bu işlerle meşgul olmak yerine, Türkiye'nin diğer sorunları üzerine yoğunlaşmamız lazım" diye konuştu.

'3 EYLÜL GÜNÜ DURUŞMADA SERBEST KALACAĞINI ÜMİT EDİYORUZ'

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Dilruba Kayserilioğlu'nun tutukluluğunun baştan sona hukuksuzluk olduğunu belirten Özel, "Düşüncesi ne kadar şok edici olursa olsun herkesin şiddete başvurmamak, şiddeti çağırmamak kaydıyla her türlü düşünceyi açıklama hakkı vardır. Bu da anayasal bir hak. Siz bu anayasal hakkı tartışmaya açıyorsanız siz despotsunuz demektir. Siz muktedir değilsiniz, belki iktidardasınız ama yaptığınız işi büyük bir öz güvensizlikle yaptığınız için bir mikrofona genç bir kadının söyledikleri sanki iktidarınızı yıkacakmış diye ona karşı en olağan dışı refleksleri göstermek, sosyal medya linçleri, tutuklanma kampanyaları başlatmak, yatarı olmayan bir suçtan 18'inci gün, neredeyse bir aya varacak bir süre kişiyi özgürlüğünden mahrum etmeye yeltenmek tamamen yönetimdeki acziyetin, savrulmanın ifadesidir. Dilruba'yla görüştüm, kendisi ne söylediğini ne söylemediğini biliyor. Özgürlüğüne kavuştuğunda, kendi ağzından verdiği röportajı ve orada ne kastettiğini ve kastetmediğini, gerçek düşüncelerini kendisi paylaşacak. Bu vakitten sonra içeride geçirdiği her dakika hukuksuzlukken, 3 Eylül günü duruşmada serbest kalacağını ümit ediyoruz" dedi.

'DİLRUBA'YI VE DİLARA'YI CHP'NİN 101'İNCİ YIL DÖNÜMÜNE DAVET ETTİM'

Dilruba'yı 9 Eylül'de CHP'nin 101'inci kuruluş yıl dönümünde Ankara'daki törenlere ve Şevval Sam konserine davet ettiğini aktaran Özgür Özel, başörtüsünden dolayı talep ettiği bir görevde yer alamayan Dilara Çiçek'i de kuruluş yıl dönümüne davet ettiğini söyledi. Özel, "CHP ülkenin kurucu partisidir. Ülkedeki herkesin haklarını hep birlikte savunabilecek bir partidir. Ümit ediyorum, 101'inci kuruluş yıl dönümümüzde, davetliler için de geçmişte pek çok mağduriyet yaşayan toplumun tüm kesimleri, Soma'daki mağdurlardan tren kazasındaki mağdurlara, Diyarbakır annelerinden, Cumartesi annelerine kadar 101'inci yılda çok sayıda davetlimiz olacak. Bu davetlilerin yanında elbette Dilara'yla, Dilruba'yı hep birlikte görmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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'HER MAĞDURUN VE MAZLUMUN YANINDAYIZ'

Türkiye'nin suni gündemlerden çıkması gerektiğini belirten Özel, şöyle konuştu:

"Toplumu gererek iktidarda tutunmaya çalışanlara şunu söylemek istiyorum; Türkiye'ye bunu yapmayın. Tarihe bir de giderken 'Bunları da yaptılar, bunlara da tenezzül ettiler' diye geçmeyin, geçiyorsunuz. 33 yaşında genç bir kadını bir mikrofona söylediği sözlerden dolayı kınayabilirsiniz, eleştirebilirsiniz, görüşlerine katılmayabilirsiniz ama haksız hukuksuz yere hapsedemezsiniz. Diğer taraftan Türkiye'de herkesin inancının, örtünmesinin ya da örtünmemesinin, yaşam şeklinin tercihlerinin tam bir özgürlük içinde olması lazım. CHP olarak bunun teminatıyız. Herkesin meseleye böyle yaklaşması lazım. Kimin başını örtüp örtmeyeceğine ne yiyip ne içeceğine, ne giyip ne giymeyeceğine o kişiden başka kimse karar veremez. Bu işe iki taraftan birden istikamet vermeye, baskı uygulamaya çalışanlara diyoruz ki, işinize bakın, haddinizi bilin. Türkiye özgürlükler ülkesidir. Türkiye 100 yıl önce kurulmuş, anayasal bir ülkedir. Bütün darbelere, haksızlıklara rağmen bugünlere geldik. Son 22 yılda yaşatılanların geldiği nokta da utanç vericidir. Ama iktidara da diyoruz, karışmayın, milletin yakasından düşün. Diğer taraftan 50 yıl önce Türkiye'nin terk ettiği, tükettiği tartışmalara, Türkiye'yi sürüklemeye çalışanlara da diyoruz ki, hududunuzu, haddinizi bilin kimseye karışmayın. Türkiye'de yaşanan her hukuksuzluğun tam olarak karşısındayız. Her mağdurun ve her mazlumun siyasi görüşü ve düşüncesi ne olursa olsun bakmadan yanındayız. Her türlü sıkıntının vardır bir çaresi, onun da adı Cumhuriyet Halk Partisi."

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'KILIÇDAROĞLU'NA YAPILAN MHP'NİN KURGUSUDUR'

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 3,5 yıl hapis ve siyasetten men cezası talep edilen bir iddianamenin hazırlandığını söyleyen Özel, “Kendisini birileri yargılamak istiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Atatürk'ün kurduğu partinin genel başkanlık koltuğunda 13 yıl oturmuş birisidir. Tüm genel başkanlar gibi Atatürk boynunda idam fermanıyla bu yola çıkmıştır. Suikast girişimlerine muhatap olmuştur. Canını ortaya koyup bu ülkeyi kurtarmıştır, Cumhuriyeti kurmuştur" dedi.

Bülent Ecevit, Altan Öymen, Deniz Baykal'ın da genel başkanlık dönemlerinde yaşadıkları zorlukları anlatan Özel, “Kemal Kılıçdaroğlu, PKK'nın kurşunlarına hedef olmuştur. Bir şehit cenazesinde linç girişimine uğramıştır. Genel başkanlığımın daha ilk aylarında kendi memleketimde organize edilmiş bir güruh tarafından cenazeye sokulmamak olayıyla karşılaştım. 'Ölümü göze alırım kendi memleketimde cenazeye gitmemeyi göze almam' deyip şehit cenazesinde saldırıya uğramışızdır. Kemal Bey'e karşı yapılan bu suç, Milliyetçi Hareket Partisi'nin (MHP) vaktiyle kendi tükenmişliğinin ve gündemden düşmüş olmanın, milletin gözünden, gönlünden düşmüş olmanın, suç örgütleriyle anılıyor olmanın, kendi evlatlarının kanını Ankara'da sokak ortasında bırakmış olmanın kusurunu, ayıbını örtmek için yaptıkları ve gönderdikleri yerde de kendi etkileri altında olan, atanmalarına vesile oldukları birtakım silahşorleri tarafından yazılmış, kabul edilmiş iddianameler üzerinden ortaya koydukları bir kurgudur" diye konuştu.

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'1 MİLYON 460 BİN CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN KAYITLI ÜYESİ KEMAL BEY'İ YARGILATMAZ'

"Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hazırlanan iddianame Sinan Ateş'in kanını örtmez" diyen Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Kendi atadıkları Ülkü Ocakları Başkanının Ankara'nın ortasında uyuşturucu çetelerinden devşirilmiş tetikçiler tarafından öldürülmüş olmasını da o cinayet duyulduğu andan itibaren Milliyetçi Hareket Partisi'nden bir taziye mesajı, bir taziye telefonu, cenazeye katılım, geride kalan 2 kız evlada bir sahip çıkma, yapamayacak sorumluluğu örtmez, örtmeyecek. Hapse mi atacaksınız? Bir önceki genel başkanımızı hapse atmak için mevcut genel başkanın cesedini çiğnemeniz lazım. Kılıçdaroğlu'nu yargılayacaklarsa, sanık sandalyesinde götürüp de orada oturur mu? Bence oturmamalı. Hiçbirinin hakkı yok. Onun oturması gereken yere gidip, ben oturacağım. Hepsi haddini bilsin. CHP'nin hangi genel başkanını korkuttunuz da hangi genel başkanı sindirdiniz de bir önceki genel başkanı sindireceksiniz. 1 milyon 460 bin Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayıtlı üyesi Kemal Bey'i yargılatmaz. Çok istiyorlarsa hep birlikte geliriz, bizi yargılayacaksınız."