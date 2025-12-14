CHP Lideri Özel Kayseri’den seslendi: Artık kale siyaseti bitmiştir

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitinglerinin 75’incisini düzenlemek için dün Kayseri’deydi. İlk olarak Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan üzerinde düşen C-130 askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerden 9’unun görev yaptığı Kayseri 12’nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı’na taziye ziyaretinde bulunan CHP Lideri, ardından da bir TIR’la geldiği Cumhuriyet Meydanı’nda vatandaşlara seslendi ve özetle şöyle dedi: “Aralık ayının ortasındayız, Kayseri’de kolay kolay dolmayacak bir meydandayız. Dediler ki ‘Cumhuriyet Halk Partisi, o meydanı dolduramaz. Bu kara kışta bu iş olmaz’ dediler. ‘Kayseri, AK Parti’nin kalesidir’ dediler. Bunu diyenler, bu meydanı görsünler. Artık kale siyaseti bitmiştir. Kayseri kimsenin kalesi değildir. Kayseri milletin kalesidir. Biz buraya bir siyasi miting yapmaya değil Kayseri’nin vicdanına sığınmaya, hak, hukuk, adalet demeye geldik. Hem seçildikleri halde, bu milletin helal oyları ile sandıktan çıktıkları halde, bugün zindanlarda tutulan, onları seçen 27 milyon insanın iradesinin de hapsedildiği, yıllarca çalışıp emek verip emekli olup perişan edilenlerin, emeği sömürenlerin, milletin efendisiyken kredi faizi altında ezilen çiftçilerin, millet bu haldeyken perişan olan esnafın da sesini duyurmaya, miting yapmaya değil, bu meydana eylem yapmaya geldik.

‘MECLİS BUNDAN SONRA SOKAKTADIR’

Bütçe görüşmelerinde ilk gün ben de oradaydım. İlk günden 2.7 trilyon açık veren, 16 bin 800 lira sefalet maaşı veren, emekliyi görmeyen, 22 bin lira asgari ücretle açlık sınırının altında emekçiyi ezen, onun sesini duymayan, ne çiftçiyi ne esnafı ne de gençleri görmeyen, duymayan bir bütçe getirmişler. Milletin bütçe hakkını elinden alıp bir avuç zengine bütçe yapmaya, onların vergilerini affetmeye, onlara teşvik vermeye ama milleti görmemeye ant içmiş bir bütçe var. O gün dedim ki ‘Eğer bu bütçe böyleyse, milleti görmüyorsa, sokağı duymuyorsa, insanların beklentilerini karşılamıyorsa yani millet Meclis’te değilse, Meclis bundan sonra sokaktadır, meydandadır.’ İşte bugün bu meydan Meclis’tir. Milletin Meclis’i bu meydandır. Milletin sesi buradan yükselecek. Millet hakkını bu meydanlarda söke söke alacaktır.”

EKREM BAŞKAN’A GÜVENİYORUM

Ekrem İmamoğlu hakkındaki iddialar ile ilgili de konuşan Özel, “Parkenin altından 2 milyon Euro çıktı, dediler. İddianamede yok. Arkadaşlarımızın adını vererek ‘gizli toplantılar var, video kayıtları var, çanta çanta para var’ dediler; video da yalan çıktı, haber de yalan çıktı. ‘Çantalarda para taşıdı’ dediler, iddianamede o çantalardan jammer çıktı. Ekrem İmamoğlu’nun lüks arabaları dediler; MHP’li başka bir vekilin çıktı. Yaz boyunca bu kadar yalandan hiçbiri ispatlanmıyorsa bu kul hakkı değil de nedir? Bu kadar iftira sadece cumhurbaşkanı adaylığına engel olmak içinse bu kul hakkı yemek değil de nedir? Cumhurbaşkanı adayımıza, Ekrem Başkanımıza güveniyoruz. Siz de savcılarına güveniyorsanız duruşmayı canlı verelim hodri meydan” dedi.