CHP lideri Özel: Gençlerin alın terine yenilecekler

Haberin Devamı

CHP’li 9 gencin Adana’dan başlattığı ‘Özgürlük Yürüyüşü’, 40’ıncı gününde Silivri’de Marmara Ceza İnfaz Kurumu’nun önünde son buldu. Yaklaşık 1500 kilometre yürüyen gençlerle dün Silivri’de buluşan Özgür Özel, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Adana’dan burada tutuklu bulunan üç belediye başkanımız, Kadir Aydar, Oya Tekin ve Zeydan Karalar tamamen hukuksuz bir şekilde ve zorbaca burada tutuluyorlar. 11 yıl önceki meseleden Zeydan Başkan’ı getirip Silivri’de hapse tıkıyorlar. Bir mahkeme görülse, bir hâkime ulaşılsa bu iş bitecek.

AYLARDIR ZULÜM YAPIYORLAR

Ama yazılmayan iddianame ile aylardır bu zulüm yapılıyor, kime? Adana’ya yapılıyor. Durum Oya Tekin için de Kadir Aydar için de farklı değil. Aziz İhsan Aktaş dünya kadar belediyeyle çalışıyor, 380 kurumla çalışıyor. 70 küsuru CHP’li belediye, 300’den fazlası AK Parti’nin yönetiminde. Diğerlerine tek bir soru sorulmazken buraya soruluyor. Bizim arkadaşlarımızı Adana’dan getirip burada tutukluyorlar. Çünkü Adana’da yargılandıklarında buradaki kumpası kuracak hâkim ve savcı bulamayacaklar. Akın Gürlek adaleti Adana’dan Silivri’ye sürükledi. Genç arkadaşlarımız adaleti Silivri’den alıp Adana’ya götürmek için 1500 kilometre yol yürüdüler.

Haberin Devamı

GÜCÜNÜ MİLLETTEN ALAN KAZANIR

Gücünü Cumhurbaşkanı’ndan, gücünü hukuksuzca atandığı bir kararnameden, gücünü hasbelkader emrinde olan adli kolluktan, polisten, jandarmadan alan birinin karşısında gücünü milletten, halktan, Adana’dan alanlar kazanır. Çünkü bunların alnında ter var. Oysa sen, Cumhurbaşkanı’nın dolma kaleminden çıkan mürekkepsin. Hukuksuzca, siyasi bir görevden sonra Başsavcılığa atandığın için de hükümsüzsün sen. O mürekkepten ibaret adamlar bu gençlerin alın terine ve annelerin gözyaşlarına yenilecekler. Bunu böyle bilsin. Ne Zeydan Karalar’ın bileği bükülebilir ne Kadir Aydar’ın ne Oya Tekin’in. Adana bunun hesabını soracak. Hep beraber göreceğiz.

BU YÜRÜYÜŞ TARİHE GEÇECEK

Ben genç arkadaşlarımı ayrı ayrı alınlarından öpüyorum. Dünya siyaset tarihine geçecek bir yürüyüşün son adımlarına hep birlikte eşlik ettik. Gençlik Kolları’ndan 9 arkadaşımız kendi seçmiş oldukları belediye başkanlarına sahip çıkmak için, Adana’nın iradesine sahip çıkmak için dünya siyasi tarihinin, dünya tarihinin en büyük protesto yürüyüşünü gerçekleştirdiler. Üzerlerindeki tişörtlerden bir tanesiyle birlikte bu açıklamayı müzemize koyacağız. Partinin tarihinde bu kıymetli adımlar ve sözler yerini alacak.”

Haberin Devamı

CHP BİRDİR BERABERDİR

CHP Lideri Özel, dün akşam İstanbul-Bahçelievler’de katıldığı mitingde ise şunları söyledi: “Tüm kumpaslara rağmen Cumhuriyet Halk Partisi birdir, beraberdir. 21’inde Ankara’da, son kurultayda ortadan ikiye ayrılmış gibi görünen, birbiriyle yarıştığı ve şimdi de olunca sanki çatışacakları söylenen delegelerin tamamı tek vücut olmuştur. 1.5 günde binin üzerinde imza noterden yollanmıştır. Bugün delegelerin 560 tanesi omuz omuza verdi, Özgür Çelik’e sahip çıkıyor. Birileri sarayda plan yapadursun. Birileri Çağlayan’da ayarladığı hâkime tam gününde başvuru yaptırıp parti üzerinde hesap yapadursun. Birileri kayyumluk hesabı yapsın, birileri kayyumculuk oynasın. Tüm üyeleriyle, milletvekilleriyle ve yöneticileriyle, eskileriyle, yenileriyle, yaşlılarıyla, gençleriyle, kol kola, omuz omuza hep beraber iktidara yürümektedir. Dokuz değil 99 dalga operasyon olsa, 55 değil 555 miting yapacağız.”