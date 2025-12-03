CHP lideri Özel, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

Haberin Devamı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri'deki Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ile diğer tutukluları ziyaret etti. Özel, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

'CANLI YAYIN ÖNERGEMİZİN REDDEDİLMESİNİN KABUL EDİLİR BİR TARAFI YOK'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Maalesef Sayın Bahçeli'nin mayıs ayında, temmuz ayında, ilerleyen zamanlarda TRT'den yayınlanma konusunda verdiği desteğe rağmen, Sayın Erdoğan'ın da 'Sayın Bahçeli böyle söylemişse uygun olmuştur, hayırlı olsun' demesine rağmen dün mahkemenin televizyonlardan canlı yayınlanmasını öneren önergemize Cumhur İttifakı milletvekilleri ret oyu verdi. Sayın Bahçeli 'Doğrusu budur, yapılmalıdır' diyor. Sayın Erdoğan, 'Sayın Bahçeli böyle diyorsa ben de destekliyorum' diyor. Ama grubundaki milletvekilleri canlı yayın önergesini reddettiler. Bunun kabul edilebilir bir tarafı yoktur. O zaman AK Parti, Cumhur İttifakı bir an önce kendi önergesini getirmelidir. Biz de tüm televizyonların, isteyen her kanalın canlı yayın yapabileceği, TRT'nin de bir kanaldan bunu devamlı yayınladığı, kesintisiz yayınladığı yargılamaya biz destek verelim, Cumhur İttifakı önergesine. Yani CHP'nin teklifine, kanun teklifine oy vermiyorlarsa biz onlarınkine vereceğiz. Ama sözlerinin arkasında dursunlar. İddianamenin arkasında duramadıkları için sözlerinin arkasında durmuyorlarsa bu başka bir gerçekliğe işaret eder" diye konuştu.

'CUMHUR İTTİFAKI TRT YAYININA NİÇİN HAYIR DEDİĞİNİ AÇIKLASIN'

Özel, “TRT canlı yayınına Cumhur İttifakı niçin hayır dediğini netleştirsin. 'CHP getirdi, ondan hayır dedik' diyorsa kendisi getirsin. 'Bu iddianame ile ilgili dünya kadar yalan afişe olacak, rezil olacağız, biz vazgeçtik canlı yayından' diyorlarsa söylesinler, millet bunu bilsin. Ben Cumhur İttifakı'nın bileşenlerinden bu konuda net bir şey duymak istiyorum. 'Yayınlayamayacak haldeyiz' deyin o zaman. 'Kandırdı bunlar bizi' deyin o zaman" dedi.

'MÜZAKEREYE, KOMİSYONA, BU İŞİN HALLOLMASINA DEĞER VERİYORUM'

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili konuşan Özel, “Ben barış sürecine, ben müzakereye, ben komisyona, ben bu işin hallolmasına, Sayın Bahçeli'nin terörsüz Türkiye beklentisine, Cumhuriyet Halk Partisi'nin terörsüz ve demokratik Türkiye mücadelesine, komisyondaki demokrasi adının yer almasına, hepsine değer veriyorum arkadaşlar. Hepsine değer veriyorum ve ortaya cesaret koyuyorum" diye konuştu.

'KURULTAY GİBİ KURULTAY YAPTIK'

Özel, “Kurultay gibi kurultay yaptığımızdan bayağı alınmış görünüyor. Bundan önceki iki olağanüstü kurultayı biz yapmadık ki. Biz, Siyasi Partiler Kanunu'nun gerektirdiği kurultayı dün yaptık. Ondan önceki olağanüstü kurultayı, Tayyip Bey'in hazımsızlığı yaptırdı. Cumhuriyet Halk Partisi'ne sen kayyım atamaya kalkarsan ben 6 Nisan kurultayını yaparım tabii. Sen Cumhuriyet Halk Partisi'ne butlan hesaplarına dalarsan ben 21 Eylül tedbir kurultayını yaparım tabii. Sana bırakacaktım meydanı. Gazi'nin emanetini sana bırakacağım? Delegenin emanetini yerde mi bırakacağım? Alırım imzaları, hazırlarım kurultayı, bir şey yaparsan arkasına yaparım kurultayımı. Bu, Siyasi Partiler Kanunu'nun gerektirdiği kurultay. Nasıl yapılırmış bütün Türkiye gördü. Tüm siyasi partilere, katılan, gelen, orada bulunan arkadaşlara, tebrik yayınlayan, arayan bütün genel başkanlara çok teşekkür ediyorum. Biz bundan sonraki süreçte Cumhuriyet Halk Partisi olarak iktidar yürüyüşümüze devam ediyoruz. Tayyip Bey de hasetlensin, kıskansın, istiyorsa kıskançlıktan çatlasın. Ben Tayyip Bey'in kendine dair, partisine dair sıkışmışlıklarıyla meşgul olmayacağım. Onun bu söylediği sözlerle. Kurultayı herkes izledi. Tayyip Bey'in dediği gibi mi, benim gururlandım gibi bir kurultay mı herkes bunu gördü. Bizi izlemeye devam etsin. Bu akşam yayınlayacak kanallarımız var Allah'a çok şükür. Allah sayılarını da eksik etmesin. Akşam saat 19.30'da Güngören'de ekranlardayız" dedi.