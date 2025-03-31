CHP lideri Özel: Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatmış durumdayız

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Saraçhane'deki binasında konuşma yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, basın mensuplarının, ailelerinin ve vatandaşların mübarek Ramazan Bayramı'nı kutladığını söyledi.

Özel, "İstanbul'un üç kez üst üste seçilmiş büyükşehir belediye başkanı, dünyanın en bilindik metropolünün, en bilinen belediye başkanı ve ilçe belediye başkanlarımız, bürokratlarımız, belediye meclis üyelerimiz içerideyken bu bayramı bayram gibi yaşayamayacağımızı ve kutlamayacağımızı ifade etmiştik. Ankara'da bayramlaşma programlarında yokuz." diye konuştu.

Özel, İstanbul'da geçirdikleri bir hafta boyunca mecliste grubu bulunan bazı siyasi partilerin başkanları ve temsilcileriyle dayanıştıklarını hem de onların üzerinden bu düzene, haksızlığa ve hukuksuzluğa itiraz eden herkesle gönülden bayramlaştıklarını ifade etti.

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"VOLKAN KONAK, ONURLU DURUŞUNDAN ASLA TAVİZ VERMEMİŞ BİR AYDINDI"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden şarkıcı Volkan Konak'la ilgili Özel, "İçimiz yanıyor. Dün akşam Atatürk ve Cumhuriyet sevdalısı bir sanatçıyı, Volkan Konak'ı sahnede geçirdiği kalp kriziyle Kıbrıs'ımızda kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine, ülkemize başsağlığı diliyorum. Volkan Konak müzisyenliğin yanı sıra ülkemiz için onurlu duruşundan asla taviz vermemiş bir aydındı." ifadelerini kullandı.

Özel, dün genel başkan yardımcılarıyla, il başkanıyla, milletvekilleriyle birlikte, Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda 8 saati bulan bir ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Birlikte kalan, iddianameleri yazılan, mahkeme önüne çıkacakları günü belli olan arkadaşları olduğunu ifade eden Özel, buradakilerin sağlık durumları ve morallerin iyi olduğunu dile getirdi.

Özel, bugünün 31 Mart 2024'te gerçekleştirilen yerel seçimin yıl dönümü olduğunu anımsatarak, "Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 31 Mart yerel seçimlerinin birinci yıl dönümündeyiz. Aslında yaşadıklarımızın başı da, bugün gelinen noktası da buna bağlıdır. Bu işin nereye doğru gittiğini hep birlikte konuşacağız. O yüzden Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde bugün buradayız." diye konuştu.

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Bir yanında tüm örgütü temsilen partisinin il başkanının, diğer yanında da Ekrem İmamoğlu'nun yerine belediye meclisi tarafından seçilen başkan vekili olduğunu söyleyen Özel, partisinin il binasında bayramlaşmadıklarını, Saraçhane'de milletle ve halkla kucaklaştıklarını kaydetti.

Özel, seçimlerde 14'ü büyükşehir, 21'i il belediyesi olmak üzere 35 il ve 412 belediyeyi kazandıklarını belirterek, belediyelerin yaptıkları çalışmaları anlattı.

"DÜNYA SİYASİ TARİHİNİN EN BÜYÜK İMZA KAMPANYASINI BAŞLATMIŞ DURUMDAYIZ"

Bayram namazını İmamoğlu'nun köyünde kıldıklarını söyleyen Özel, İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun serbest bırakılması ve erken seçime gidilmesi için başlattıkları imza kampanyasına ilişkin şunları söyledi:

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"İlk imzayı da oraya gelen Rukiye teyzeden aldık. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında CHP'liler, dayanışma sandıklarına koşmuş olan 15 milyon, Türkiye'nin bütün demokratları ellerindeki imza föyleriyle imza toplayarak, imza atarak bir büyük kampanya yapıyorlar. Dünya siyasi tarihinin en büyük imza kampanyasını başlatmış durumdayız. Bugün Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlarımızla evlerinde, kahvehanelerde, AVM'lerde, tren istasyonlarında, karşıdan karşıya geçen vapurlarda, takalarda bayramlaşıyoruz ve imza kampanyamızı yoğunlaştırıyoruz. Bundan sonra Türkiye'deki seçmenlerin yarısından bir fazlasına ulaşana kadar, 'Adayımı yanımda, sandığımı önümde istiyorum.' diyenlerle, Ekrem İmamoğlu'na özgürlük ve erken seçim talep edenlerle kampanyayı sürdüreceğiz."

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MAHİR POLAT'IN SAĞLIK DURUMU

İBB'ye yönelik "terör" soruşturması kapsamında tutuklanan ve sağlık sorunları nedeniyle sevk edildiği hastanede anjiyo olduktan sonra cezaevine geri gönderilen İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat'ın sağlık durumuyla ilgili soruyu cevaplayan Özel, "Mahir Polat'ın sağlık durumu iyiye gidiyor. Ancak Mahir Polat'ın sağlık durumu, hapishane koşullarını kaldırmıyor. Bunun için Mahir Polat'ın tutukluluk tedbirinin hızlı bir şekilde gözden geçirilmesi gerekiyor." dedi.

Özel, basın toplantısının ardından beraberindeki İBB Başkan Vekili Nuri Aslan ve CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'le birlikte İBB'nin Saraçhane binasındaki bayramlaşma törenine katılarak, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları ve partililerle bayramlaştı.