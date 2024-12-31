CHP lideri Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve siyasilerin yeni yılını kutladı

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CHP'den yapılan açıklamaya göre, Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve TBMM Başkanı Kurtulmuş'un yanı sıra DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ile Tülay Hatımoğulları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Emek Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan ile partinin Genel Başkan Yardımcısı İskender Bayhan, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş'ı telefonla aradı.

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Özel, görüşmelerinde, hem Türkiye hem de tüm vatandaşlar için sağlık, huzur, refah ve barış dolu bir yıl temennisinde bulundu.