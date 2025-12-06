CHP lideri Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Ulu Önder Atatürk'ün mozolesine geldi. Özel'in, mozoleye çelenk bırakmasından sonra saygı duruşunda bulunuldu.

Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Özel, ' Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayıp, şunları yazdı:

"Partimizin 39'uncu Olağan Kurultayı'nda seçilen Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz ile birlikte yeniden huzurunuzdayız. Kurultayımızda yenilenen parti programımız, güncellenen tüzüğümüz ve yeni kadrolarımızla, birlik ve beraberlik içinde geleceğe yürüyoruz. Bugün çoklu krizler yaşayan Cumhuriyetimizi, çağın kuşatmasından kurtarmak; demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü, gelirde ve vergide adaleti hakim kılmak için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye söz veriyoruz. Aziz Atatürk; iki büyük eserinizden biri olan Cumhuriyet Halk Partimiz bugün kapatma tehdidine kadar varan ağır saldırılar altındadır. Partimizin Cumhurbaşkanı adayı, seçilmiş belediye başkanları ve çok sayıda yol arkadaşımız tutukludur. Ancak biz, sizden aldığımız ilham ve milletimizden aldığımız güçle tüm saldırıları boşa çıkaracak ve ülkemizi kuşatmalardan kurtaracak iradeye sahibiz. Size, silah arkadaşlarınıza, Cumhuriyetimizin kurucu kadrolarına şükranlarımızı sunuyor; şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Heyet, daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı.