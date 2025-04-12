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CHP lideri Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti

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#CHP#Anıtkabir#Özgür Özel
CHP lideri Özel, Anıtkabiri ziyaret etti
Oluşturulma Tarihi: Nisan 12, 2025 12:42

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 21’inci Olağanüstü Kurultay'da seçilen Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin PM ve YDK üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özgür Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

CHP lideri Özel, Anıtkabiri ziyaret etti

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, şunları yazdı:

"19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan; bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alanlara, sizin partinizden, sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu, geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Demokratik, laik ve sosyal cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz."

CHP lideri Özel, Anıtkabiri ziyaret etti

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Heyet daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı.

CHP lideri Özel, Anıtkabiri ziyaret etti

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#CHP#Anıtkabir#Özgür Özel

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