CHP lideri Özel, Anıtkabir'i ziyaret etti

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin PM ve YDK üyeleriyle birlikte Anıtkabir’i ziyaret etti. Özgür Özel ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Özgür Özel’in mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.

Misakımilli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Özel, şunları yazdı:

"19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan; bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek, yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alanlara, sizin partinizden, sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu, geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Demokratik, laik ve sosyal cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz."

Haberin Devamı

Heyet daha sonra 2'nci Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrinin bulunduğu alana geçti. Özel, İsmet İnönü'nün kabrine çiçek bıraktı.