CHP lideri Özel: Altın yumurtlayan tavuğu satıyorlar

‘EKSİ 4 DERECEDE MİTİNG Mİ OLUR’

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün akşam Ataşehir’de düzenlenen ‘Millet İradesine Sahip Çıkıyor’ mitingine katıldı. İstanbul’daki 39’uncu ve sonuncu ilçe mitinginde konuşan Özel özetle şunları söyledi: “Bundan tam 336 gün önceydi, sizin iradenize el attılar. ‘Sizin seçtiğiniz değil, bizim atadığımız yönetecek’ dediler. O günden bugüne tam 90’ıncı kez bir aradayız. Elbette deli olmak lazım… ‘Kışın ortasında, şubatın 18’inde, eksi 4 derecede miting mi olur?’ Normalde olmaz ama biz buraya ne mitinge geldik, ne birbirini eylemeye. Biz buraya haksızlığa itiraza geldik, direnmeye geldik, eyleme geldik.

Biz adalet için ayaktayız, eşitlik için ayaktayız, hakça yaşamak, birlikte çalışmak, çokça kazanmak, eşit bölüşmek için ayaktayız. Yılmadan mücadele edecek, hep birlikte ortak gelecek için çalışacağız. Bu yolda, Türkiye İttifakı’nın bütün bileşenleri ile hep beraber, kol kola yürümeye var mısınız?

‘O KÖPRÜLERİ SATTIRMAYACAĞIM’

Şimdi malum dün (önceki gün) İstanbul’da 2 köprü arasında bir yürüyüş vardı. İşin özü şu, niye bu kadar önem veriyoruz? İki köprüyü satacaklar. 7 tane de otobanı satacaklar, otoyolu. Bunlar AK Parti’den önce yapılmış, rahmetli Demirel’in, Özal’ın, Ecevit’in emekleri olan, onların dönemlerinde başlamış, inşaatı yapılmış, hizmete açılmış yerler. Bu köprülerin yıllık getirisi 600 milyon dolar. Bu köprünün beş yıllık gelirini istiyor. Ne yapacak? O parayla kendince seçim ekonomisi yapacak. Aç bıraktığı emekliyi, süründürdüğü asgari ücretliyi, perişan ettiği köylüyü, çiftçiyi güya kandıracak. Ve karşılığında 25 yıl o köprülerin parasını başkaları alacak. Beş yıllık kirasına 25 yıllığına verilecek bir yer olamaz. Adamlar 7 katı paraya köprüden geçirtecekler. Altın yumurtlayan tavuğu satıyorlar. Buradan Erdoğan’a sesleniyorum. İstanbul örgütüm ayaktadır, İstanbul ayaktadır. Türkiye’yi ayağa kaldıracağım, o köprüleri sana sattırmayacağım.

‘YARGILAMA 9 MART’TA BAŞLAMALI’

(İBB davası) Şimdi buradan yeni hazırlanan bir kötülüğe dikkat çekerek bir uyarıda ve bir çağrıda bulunmak isteriz. Şimdi bu iddianame ile yargılama 9 Mart‘ta başlayacak. Kumpasa bak. ‘Dünyanın en büyük mahkeme salonunu yapıyoruz.’ Yap, yap. Her kötülüğü yaptın, en büyük hapishaneyi yaptın, o salonu da yap, gelelim orada yapalım. Şimdi ‘Yapamadım, yetişmedi, aç kapa yapacağım mahkemeyi hazirana atacağım.’ Bakın buna niyetlenene söylüyorum. 9 Mart günü hâkimin karşısında o yargılama başlayacak. Yok 3 ay ileri. Herkesi bırakacaksın, en azından ev hapsi vereceksin. Senin beceriksizliğin yüzünden kimse ilave 3 ay hapiste yatmayacak. Bunu yapmayıp, yargılamayı başlatmayıp 3 ay daha masum insanları adalet karşısından kaçırırsanız, buradan söylüyorum. O gök kubbeyi tepenize yıkacağız.”

DUALARINIZA ADALET TALEBİNİ EKLEYİN

ÖZGÜR Özel mitinge katılanlardan ‘adalet’ için dua etmelerini de isteyerek “Bugün (dün) mübarek Ramazan’ın ilk gecesi, ilk sahuru ve yarın (bugün) ilk orucu. İnanan herkese, tüm Müslümanlara, İslam âlemine ‘Ramazan hayırlı olsun’ derken, inanan herkese sesleniyorum ki, tüm ibadetlerde dualarınızın sonuna mutlaka adalet talebini ekleyin. Adalet ki, devletin dinidir. Adaleti hepimiz için isteyin” dedi. Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da “Ramazan ayının ülkemize, İslam alemine ve tüm insanlığa sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum. Dayanışmayı büyüten, adaleti ve umudu güçlendiren yarınlara vesile olsun. Hayırlı ramazanlar diliyorum” ifadelerini kullandı.