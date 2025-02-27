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CHP lideri Özel: Alaattin Köseler'in gözaltına alınması, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmektir

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#CHP#Özgür Özel#Alaattin Köseler
CHP lideri Özel: Alaattin Köselerin gözaltına alınması, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmektir
Oluşturulma Tarihi: Şubat 27, 2025 09:43

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir" ifadelerini kullandı.

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CHP Genel Başkanı Özel, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köse'nin 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Özel, "31 Mart yerel seçimlerinin ardından seçilmiş belediye başkanlarına yönelik başlatılan operasyonlar, milletin gözünden düşerek 20 yıl sonra elindeki yerel iktidarı kaybeden bir siyasi parti ve onun yöneticilerinin 22 yıllık merkezi iktidarlarını da ilk seçimde kaybedeceklerini bilmelerinin telaşındandır. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler'in sabahın köründe gözaltına alınması, intikam aparatına dönüştürdüğünüz yargı eliyle milletin oyuyla, milletin tercihleriyle zıtlaşmaya yeltenmekten başka bir şey değildir. Herkes bilsin ki; saray rejimi, yarattığı korku düzeninde herkesi sindirmeye, yıldırmaya çalışıyor olabilir ancak biz sinmeyeceğiz, biz yılmayacağız. Gücünü milletimizin iradesinden ve ilk Kurultayımız olan Sivas Kongresi'ndeki delegelerimizin kararlılığından alan partimiz ve tüm üyelerimiz bu korku düzenine, bu saray rejimine boyun eğmeyecek, 86 milyon yurttaşımızın tamamı için ifade özgürlüğünü, demokrasiyi, özgürlükleri ve adaleti getirene kadar gece gündüz çalışacağız" ifadelerini kullandı. 

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#CHP#Özgür Özel#Alaattin Köseler

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