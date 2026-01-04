CHP Lideri Özel: 2026 milat olacak

Haberin Devamı

“MİLLET İradesine Sahip Çıkıyor” mitinglerinin 78’incisini Çankırı’da gerçekleştiren CHP Lideri Özgür Özel, konuşmasına Ilgaz Dağı’na ilişkin dizelerle başladı ve özetle şunları söyledi: “Dünyanın her yeri yangın yeri iken biz bu ülkede yan yana, hep beraber ve güçlü olmalıyız. İçeride kavgayı bitirmeli, insanlarımızı yoksulluktan kurtarmalıyız. Bunun yolu kutuplaşma yerine kucaklaşmaktır. Bakın yılbaşında bütün partilerin liderlerini aradım. Geçen yıl Tayyip Bey’i de aramıştım. Kazandığım seçimden sonra her bayram aramıştım. Ama bu sene 18 lideri aradım, bir tek onu aramadım. Çünkü biz yıllarca ‘iyilik’ dedikçe, ‘kardeşlik’ dedikçe, ‘bu ülkenin birliği’ dedikçe; biz evladımız Gülşahımızı defnederken, kabir başındayken elinde mikrofon bize saldırıyordu. İyilikten anlamayan, yastan anlamayan...

YAS EVİNE İLİŞİLMEZ

Devlet Bey, 90 gün hasta yattı, 90 gün ağzımızı açıp laf etmedik. Hastaya ilişmeyiz, yas evine ilişmeyiz. Mateme saygı duyarız. Ama bu memleketin evladı olup da cenaze evine saldıranı, yas evine saldıranı, iyi günde-kötü günde birlikte olmayanı bu millet görüyor. Ama bir yandan o istiyor diye geçen sene Cumhuriyet Halk Partisi seçimlerden birinci parti çıkınca ‘Gelin bu ülkede normalini yapalım, şehit cenazesinde el uzatmamak ne? Bizim Manisa’da AK Parti’nin mahalle başkanı ile CHP’nin mahalle başkanı cenazesini de birlikte kaldırıyor, düğününü de birlikte yapıyor’ demiştik. Bu millet tarafından takdir gördü ama Tayyip Bey tarafından tepki gördü. ‘Oylarımız düşüyor’ diye kavgaya sarıldı.

BAŞ EĞMEZ BAŞ VERİRİZ

Şimdi 2026 yılının ilk mitinginde açıkça söylüyorum. 2026 yılı, yeni bir siyasetin miladı olacak. Bunun için üzerimize ne düşüyorsa yapacağız. Başta muhalefet partileri. Her birisiyle el ele, omuz omuza, dayanışma içinde bu ceberrut, halden anlamayan, sadece kendini düşünen iktidarı değiştirmek için tüm muhalefetle kol kola, omuz omuza olacağız. AK Parti’nin, MHP’nin seçmenleri ile de kucaklaşacağız. Bu ülkede kavgadan iktidar çıkarmak isteyenlere, kavga ederek, kavgayla iktidar sürdürmek isteyenlere inat biz barıştan refah, refahtan huzur, huzurdan hep birlikte kalkınma çıkaracağız. 2026 yılı kimsenin kaybetmediği bir yıl olacak. Kavga onun hesabına gelir. Bizim değil. Elbette onun zulmüne boyun eğecek değiliz. Ona boyun eğmek yerine, başımı vermeyi göze alırım. Ona baş eğecek değiliz. Baş eğmek yerine baş veririz. Ama o istiyor diye milletle aramıza mesafe koyamayız.”

VENEZUELA TEPKİSİ

“Buradan açıkça söylüyorum: Maduro seçimleri adil ve güvenli yapmadığında, muhalefetin itirazlarına kulak kabartmadığında yanlış yapıyordu. O günlerde Erdoğan, ‘Dostum, kardeşim Maduro’ diyordu. Bugün Trump’ın Venezuela’ya darbesine, alıp da ülkesinden kaçırmasına tek kelime edememiştir. Trump’ın düzeni, dünya düzeni olamaz. Ya bu çılgınlığa teker teker direnilecek ya da Trump bütün dünyanın tepesine binecek. Burada Trump’ın tepesine bineceği bir Cumhuriyet yoktur. Ne Trump’tan ne ABD’den korkumuz var. Korkanlara da yazıklar olsun.”