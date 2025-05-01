CHP lideri Özel, 1 Mayıs kutlamalarına katıldı

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde Kartal'da toplanan Türk-İş, Türk Metal Sendikası, Petrol-İş Sendikası ve Tarım-İş Sendikası üyelerini ziyaret etti. Katılımcıları selamlayan Özel, karanfil dağıttı.

"BİR ÜLKEDE MEYDANLAR ÖZGÜRSE DEMOKRASİ VARDIR"

Kartal'daki kutlamaların ardından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bugün İstanbul'da Türk-İş Kartal'da. Önce Türk-İş'in yanına geldik. Türk-İş'te örgütlü tüm emekçilerin ve örgütsüz olan bütün emekçilerin 1 Mayıs İşçi Bayramı'nı kutluyoruz. Buradan bütün emekçilere çağrımız: Mutlaka sendikalı olsunlar. Hangi sendika olursa olsun ama mutlaka örgütlensinler. Örgütlü olunca mücadele çok daha kolay, çok daha anlamlı. Buradan da Kadıköy'e gidiyoruz. DİSK, KESK, Türk Tabipleri Birliği ve TMMOB'un çağrısıyla orada toplanacak emekçilerle birlikte olacağız. Bir yandan da kalabalık bir milletvekili grubumuz Şişli'deki, Taksim'deki eyleme, oradaki gençlerin yürüyüşüne eşlik ediyorlar. Onlara kötü muamele yapılmasına, gözaltılara engel olmaya çalışıyorlar. Ancak bu işin eninde sonunda tüm sendikalarıyla, konfederasyonlarıyla birlikte bütün emekçilerin temel hedefi Taksim olmalıdır. Önümüzdeki yıllarda talep ortaklaşmalı, hedef netleşmeli, Taksim bu baskıcı rejimin elinden mutlaka geri alınmalıdır. Taksim Meydanı'nı kendi iktidarının tapusu sanan iktidara şunu söylüyoruz: Bir ülkede meydanlar özgürse demokrasi vardır. Meydanlar Taksim gibi tutsaksa, abluka altındaysa o ülkede otokrasi vardır. Bugün Türkiye'de Taksim'e bakınca iktidarın özgüvensizliği görülüyor. Güçlü iktidarlar meydanları yasaklamazlar. Bunların dizleri titriyor. O yüzden hırslarını boş meydanlardan alıyorlar" dedi.