CHP Lideri Mersin’de muhtarlarla buluştu: ‘Yoksul anneye her ay düzenli para’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Mersin’de Atatürk Kültür Merkezi’nde muhtarlarla bir araya geldi. Programa CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, bazı milletvekilleri ve partililer katıldı. Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:

ÇİFTÇİNİN 273 MİLYAR ALACAĞI VAR

“Devasa Türkiye’ye bakın, tütün ekerdik, ihraç ederdik şimdi tütünü ithal ediyoruz. Tarım Kanunu 21. madde diyor ki çiftçiye her yıl milli gelirin en az yüzde 1’i oranında destek vereceksin, her yıl. Kanun bu, ‘verebilirsin’ değil, ‘vereceksin’ diyor. Yani emredici hüküm. Bakın, kanun 2006’da çıktı, bugüne kadar bu para yüzde 1 olarak hiç verilmedi. Çiftçinin bu iktidardan 273 milyar lira alacağı var. Siz istediniz mi alacağınızı? Muhtar arkadaşlarım, çiftçilik yapıyorsanız, kanunun o maddesi neden uygulanmadı diye sordunuz mu? Çiftçiye mazotu ÖTV’siz ve KDV’siz vereceğiz. Ucuz vereceğiz.

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(Aile destekleri sigortası) Nerede bir aile hekimi varsa orada sosyal hizmet uzmanları olacak. Bütün ailelerin durumunu gözden geçirecekler. Fakir, engelli ve yaşlı var mı, kadın ona bakıyor mu bakmıyor mu, üniversiteye giden çocuğu var mı, ihtiyacı var mı yok mu, sosyal hizmet uzmanları bunları raporlayacaklar. O rapora göre Ankara’dan kadının banka hesabına her ay düzenli bir para gelmiş olacak. Dolayısıyla bir kişinin ya da ailenin yoksulluğunu sadece devlet ve orada onun evine giren çıkan sosyal hizmet uzmanı bilecek.

HİÇ KAHVESİNİ İÇTİN Mİ?

Bize belli köylerde ya da kırsalda düşük oy çıkmasının kabahati köyde, muhtarda ya da orada yaşayan vatandaşta değil. O kabahat bize ait. Sen gittin mi, sofrasına oturdun mu, çayını, kahvesini içtin mi, derdini dinledin mi? Hayır. Bunları yapmadık, Ankara’dan nutuklar çektik ‘Bize oy verin’. Şimdi biz bunu yapıyoruz. Her yere 24 saat gidiyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz.

SURİYELİLER GİDECEK

Türkiye’de bir il hariç bütün illerde göçmenler var, yani Suriyeli sığınmacılar var, Afganlar var. Onu Türkiye’nin itibarını zedelemeden, ırkçılık yapmadan, onlar çünkü Ortadoğu’da yaşayan bizim akrabalarımız. Onlar bayramlarda geliyorlar, buradaki akrabalarını ziyarete geliyorlar. Bir sorun yaşadılar, Türkiye’ye geldiler, eyvallah ama onların yolunu, köprüsünü, kreşini, hastanesini yaparak onları en geç 2 yıl içinde ülkelerine göndereceğiz. Bundan emin olabilirsiniz. ‘Kimin parasıyla nasıl yapacaksınız?’ diye aklınıza o soru gelebilir, Avrupa Birliği’nden elde ettiğimiz fonlarla bizim müteahhitler gidip onların tamamını yapacaklar. Bu konuyu ben hem Avrupa Birliği yetkilileriyle görüştüm hem Suriye’den kaçıp Türkiye’ye gelen sığınmacıların yetkilileriyle görüştüm, hiç kimse endişe etmesin.”

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100 BİN ÖĞRETMEN ATAMA SÖZÜ

KILIÇDAROĞLU konuşmasında öğretmen adaylarına da “Cumhuriyetin 100. yılında iktidar olduğumuzda 100 bin yeni öğretmen ataması yapacağız. Sadece öğretmen. Diyeceksiniz ki 100 bin atamayı nerden bulacağız? Sayıştay raporları var, ‘138 bin öğretmen açığı var’ diyor. Biz 100 bin atayacağız, arkasından köy okullarını açtıktan sonra ikinci 100 bin öğretmeni atayacağız” sözü verdi.