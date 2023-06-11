CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun yol haritası ne olacak

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- UMUTSUZLUK YOK: Seçim sonuçlarına ilişkin moralli görüntüsüyle yaptığı, “Kazanacağımıza inanıyorduk. Beklediğimizin olmaması üzdü, biz de insanız sonuçta ama bunu bir yenilgi gibi toplumun önüne koymak yanlış, ulaşamadığımız kırsalda kaybettik ama şehirlerde öndeyiz” değerlendirmesi tabana, “Ben değilim, siz de umutsuzluğa kapılmayın” mesajıydı.

- ADAY OLACAK MI: Kılıçdaroğlu, sandık tartışmalarının hedefi olan örgütüne ve sandık görevlilerine de sahip çıktı. Örgütün yanı sıra delegeleri de “Sıradan insanları seçmezler” diyerek övdü. Partinin deneyimli isimleri, “Örgüt bu olağanüstü durumlarda netlik ister. Şu anda da baktığı iki şey var, Genel Başkan aday olacak mı olmayacak mı, kongre yerel seçimden önce yapılacak mı yapılmayacak mı? Genel Başkan’ın açıklamalarına bakıldığında her ikisi de boşlukta görünüyor” dediler.

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- ANKARA’DA MUHALİF ZİRVE: Aynı isimler, eski örgüt yöneticileri tarafından başlatılan ve bazı mevcut örgüt yöneticilerinin de destek verdiği tüzük kurultayı için imza toplama girişimlerinin hız kesmeden devam etmesine dikkat çekerek, açıklamaların örgütü tam olarak tatmin etmediğini savunuyor. Gerekli imzayı bulmakta zorlanmayacağı tahmin edilen bu muhaliflerin tüzük kurultayını Genel Başkan için bir “güven oylamasına” dönüştürebileceklerinden de söz ediliyor. İmzacılar en kapsamlı buluşmalarını da dün yönetimin hemen dibinde, Ankara’da gerçekleştirdi.

- KURTLAR SOFRASINA MI ATTI: Kılıçdaroğlu’nun liste krizinde de sorumluluğu parti yöneticilerinden oluşan seçim komisyonuna bırakmasının ise o isimleri “kurtlar sofrasının” önüne atmak anlamına geldiği vurgulanıyor. Bu da o komisyonlarda görev alan partinin etkili bir çok isminde ciddi kırgınlık yarattı. Bu ya da başka nedenlerle kırılıp darılanlar da kamuoyuna verdikleri açık-gizli mesajlardan görülüyor. Kılıçdaroğlu, “Çekilmeyi bilmek gerekir” sözleriyle gündem olan partinin ağır toplarından Engin Altay ile kahvaltıda bir araya geldi.

- KARŞI KARŞIYA GELEBİLİRLER: Deneyimli isimler, “Genel Başkan uzun süredir örgüt yöneticileriyle bir araya gelmedi. Ama belediye başkanlarıyla seçim sürecinde sık sık toplandı. Bu ayrı bir kırgınlık nedeni. Ama kurultayın seçim sonrasına bırakılması belediye başkanlarının elini güçlendiren bir unsur olur, bu da örgütlerle belediye başkanlarını karşı karşıya getirebilir” değerlendirmesinde bulundu.

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- İMAMOĞLU’NA SOĞUK MU: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da hedefine aldı. Ve adaylığına ilişkin ise hiç de sıcak bakmadığı hissini veren şu ifadeleri kullandı: “Aday olabilir, niye adaysın demem, istiyorsa gelir olur. Erdoğan neden ‘İstanbul’u kaybeden Türkiye’yi kaybeder’ dedi? Şimdi biz kazandığımız bir belediyeyi başka bir partiye niye verelim? Bunun haklı bir gerekçesi önüme konulursa bir sorun yok. Bana akılcı bir gerekçe sunulmalı. Ben niye adaysın demem ama İstanbul sorununun çözülmesini isterim, benim birinci önceliğim bu.”

DAVET Mİ BEKLEYECEK?

- Kılıçdaroğlu’nun bir yandan adaylık işaretleri verip, bir yandan da “Çıkıp adayım demem” ifadesini kullanması, kurultay sürecinde örgütten güçlü bir davet beklediği yorumlarına yol açtı. Kılıçdaroğlu “Adayım” demese de “Kongre süreci başladı, isteyen karşıma çıkabilir” mesajını dikkatle dinleyenler aldı. Aday olmak isteyenlere kurultay sürecini işaret edip “Gidip çalışın” diyen Kılıçdaroğlu, parti delegelerine övgü de içeren “Sıradan birini genel başkan seçmezler” sözleriyle mesaj verdi.