CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması: Elbette adayımızdır

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31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde partisinin Ankara adayını açıklayarak, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş’la devam edeceklerini duyurdu.

Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul adayıyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. 'Ekrem İmamoğlu da adayınız mı?' sorusuna, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" yanıtını verdi.

İttifak tartışmalarına da değinen CHP lideri, "Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle... Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifak. İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var" ifadelerini kullandı.