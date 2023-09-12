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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 'İmamoğlu' açıklaması: Elbette adayımızdır

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Aday#Ekrem İmamoğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlundan İmamoğlu açıklaması: Elbette adayımızdır
Oluşturulma Tarihi: Eylül 12, 2023 20:37

CHP’de 14-28 Mayıs seçimlerinin ardından değişim çağrısı yapan İBB Başkanı İmamoğlu’nun adaylığıyla ilgili süreç merak ediliyordu. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’ndan katıldığı bir yayında konuyla ilgili açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, “Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" dedi.

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31 Mart 2024’te yapılacak yerel seçimler öncesi adaylar merak konusu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçtiğimiz günlerde partisinin Ankara adayını açıklayarak, mevcut belediye başkanı Mansur Yavaş’la devam edeceklerini duyurdu.

Kılıçdaroğlu’ndan İstanbul adayıyla ilgili yeni bir açıklama daha geldi. 'Ekrem İmamoğlu da adayınız mı?' sorusuna, "Bir insan bir görevde başarılıysa, neden değiştirilsin? Elbette Ekrem İmamoğlu adayımızdır" yanıtını verdi.

İttifak tartışmalarına da değinen CHP lideri, "Ben demokrasiden yana olanların birlikte hareket etmesi gerektiğine inanan bir insanım. Bu dün de böyleydi bugün de böyle... Millet İttifakı da demokrasiden yana olanların bir araya gelmesi üzerine inşa edilmiş bir ittifak. İttifak demek güç birliği demektir. Neden demokrasiden yana olanlar ayrışsın? Neden gücünü bölsün? Kaldı ki önümüzdeki süreçte bir yerel seçim var" ifadelerini kullandı.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Aday#Ekrem İmamoğlu

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