CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklama: Gerçekten benimle birlikte misiniz?

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Yeni yasama yılı öncesi Türkiye Millet Meclisi (TBMM) CHP Grubu, İzmir Seferihisar’da kampa girdi. CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklamaya ilişkin detayları aktardı.

İşte Görür'ün Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından aktardıkları...

CHP İzmir Seferihisar'da kampa girdi. Toplantılarda gündem seçim, sağlık, ekonomi konularında sunumlar gerçekleştirilecek. Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açıklama dikkat çekiciydi.

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CHP İstanbul milletvekili Gürsel Tekin'in 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu'nun 'Kılıçdaroğlu aday olmazsa 6'lı masa dağılır' açıklaması sonrası Kılıçdaroğlu kurmaylarına ilk kez yüz yüze bir çağrıda bulundu.

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"GERÇEKTEN BENİMLE MİSİNİZ?"

Kılıçdaroğlu "Gerçekten benimle misiniz?" diye sordu. Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınız istemeden ya da isteyerek zararını görüyorum" ifadelerini kullandı.

İMAMOĞLU VE YAVAŞ'TAN DESTEK MESAJLARI

Kılıçdaroğlu, benimle misiniz diye sormasının ardından birçok CHP'li isim destek mesajı attı. İBB Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu'na destek tweet'i atanlar arasındaydı. İmamoğlu, "Her koşulda sayın genel başkanımızın yanındayım" dedi. Mansur Yavaş ise "Adil yarınlar, huzurlu bir gelecek için her zaman yanınızdayım" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun o çağrısı belediye başkanlarından da karşılık buldu ve bu tweetleri attılar.