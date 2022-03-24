CHP Lideri Kılıçdaroğlu: ‘Şehit-gazi arasında ayrımcılık olmaz'

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit aileleri ve gazilerle buluştu. “Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez, dinlemek gerekir” diyen Kılıçdaroğlu, kahvaltılı buluşmada şunları söyledi:

GÖREVİMİZİ TAM YAPMADIK

“Şehitlik inancımızda, kültürümüzde önemli bir mertebedir. Soru şu, şehitlerimizin aileleri için acaba siyaset kurumu olarak görevlerimizi tam olarak yaptık mı? Bana göre yapmadık. Bu konuda başarılı değiliz. Şehit şehittir, gazi gazidir, aralarında ayrımcılık olmaz. Ankara’da oturup kanun teklifi vermekle sorun çözülmez. Önce sorunu yaşayanları dinlemek gerekir. Bir grubun sorununu çözerken diğerini mağdur etti. Bunun kolektif olarak ele alınıp çözülmesi gerekir. Şehit aileleri yakınıyor, ‘ona sağlanan imkanla bana sağlanan arasında dağlar kadar fark’ diye. Haklı mı, haklı. Bunun giderilmesi gerekir. Kanun teklifimiz Meclis’te kabul edilmedi ama arkasını bırakmış değiliz.

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VEKİL GİBİ SAĞLIK HİZMETİ

Şehit yakınları ve gazilerin devletle bütün işlerini görmek üzere Şehit Yakınları ve Gaziler Yüksek Kurulu’nun kurulması lazım. Şehitlerin anne-babalarına bağlanan aylıkların en düşük memur aylığına eşitlenmesi lazım. Çocuklarının bütün eğitim masraflarının devlet tarafından karşılanması, işsiz çocuklarının da sayı sınırlaması olmadan devlette istihdam edilmesi lazım. Bu devletin ayıbıdır. Bu insanlar ülkenin bekası için mücadele edip şehit olacak, evladına devlet bakamayacak. ‘İkinciyi üçüncüyü işe alamam, kanun izin vermiyor’, değiştir kanunu kardeşim. Gaziye protez vermişler, üçüncü sınıf, bozuluyor, yenisi için elli dereden su getiriyorlar. Bu insan gazi ya, sıradan bir insan değil. Siyaset kurumunun günahı çok. 15 Temmuz’da ve Beşiktaş’taki terör saldırısında şehit olanlar için paralar toplandı, bu paralar ne oldu?”

CHP SEÇİM KAMPINA GİRDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisini iki günlük “seçim kampı”na aldı. Antalya’da bugün, “İktidara hazırız” sloganıyla başlayacak kampa, milletvekilleri dışında CHP örgütlerinin yöneticileri katılıyor. Seçime hazırlık çalışmalarının gözden geçirileceği kampta, 6 parti ile uzlaşılan “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” anlatılıp, bundan sonraki sürece ilişkin bilgilendirmede bulunulacak. Sandık güvenliği konusunda da sunum yapılacak kampta, Kılıçdaroğlu’nun da örgütüne, “Yarın seçim olacakmış gibi hazır olun” talimatı vereceği belirtildi.

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NEBATİ’YE: MATEMATİĞİ GALİBA İYİ DEĞİL

Kılıçdaroğlu, gazetecilerin sorularını da şöyle yanıtladı: “(Bakan Nebati’nin sözleri) Matematiği galiba iyi değil. ‘TL en düşük seviyede’ diyor. Görmüyor mu bu kişi Allah aşkına? (Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü’nün “Kuyruklar oluşuyordu bu yüzden zam yaptık” açıklaması) Vahim bir açıklama. Sayın Genel Müdür bunu nasıl söyledi, doğrusunu isterseniz ben de anlamış değilim.”

6’LI MASA TURLARI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, pazar günü ev sahipliği yapacağı 6’lı masa buluşması öncesinde dün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. CHP Genel Merkezi’ndeki görüşmede iki lider güncel gelişmeleri değerlendirirken, pazar günkü 3. liderler buluşmasının gündemini de ele aldı. Babacan dün ayrıca, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve DP Genel Başkanı Gültekin Uysal ile de görüştü.