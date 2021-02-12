CHP lideri Kılıçdaroğlu, koronavirüs aşısı yaptırdı

Aşı yaptırırken bir fotoğrafını paylaşan Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''Sıramız geldi ve eşim Selvi Hanım ile birlikte, Aile Hekimimizde Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm vatandaşlarımıza bir an önce güvenli bir şekilde aşılarının yapılmasını ve bu salgının son bulmasını diliyorum.''

BUGÜNE KADAR 2 MİLYON 800 BİN KİŞİYE AŞI YAPILDI

Şimdiye kadar 2 milyon 800 binin üzerinde kişiye aşı uygulandı. Sağlık çalışanları ve devlet yetkilileri ile siyasiler başta olmak üzere ilk doz aşılarını yaptıranlara dünden itibaren ikinci doz aşıları da vurulmaya başlandı. Aşı uygulamasında iki doz arası 28 gün sürdü.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VE MHP LİDERİ BAHÇELİ, DÜN İKİNCİ DOZ AŞIYI YAPTIRDILAR

AK Parti MKYK üyeleriyle birlikte 28 gün önce Ankara Şehir Hastanesi’nde ilk doz COVID-19 aşısını yaptıran Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün ikinci doz aşıyı oldu.