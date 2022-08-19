CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Kader beni buraya getirdi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün Ankara’daki üyelik töreninin başında çocukluğunu anlattı. “Halktan, sizden biriyim” mesajı veren Kılıçdaroğlu, Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili de şöyle konuştu:

KAÇAK AFGANLAR NASIL GELİYOR

“İran sınırına gidip, oradaki karakolu ziyaret ettim, sınır kapısına uğradım. Dedim ki, ‘Kaçak Afganlar nasıl geliyor?’ Dediler ki, ‘Buradan gelmesi mümkün değil. Biz herkese pasaport sorarız, kameralar var, buradan kimsenin pasaport vermeden geçme şansı yok. Kaçak geçişler oluyor.’ ‘Nasıl oluyor’ diye sordum. ‘Bir karakol diğer karakolu görüyor, ayrıca kameralar var, geçerken görülmemesi münkün değil.’ İyi de binlerce kişi geliyor, otobüslere binip büyük kentlere geliyorlar, nasıl oluyor? İnsan kaçakçılığı var. Demek ki birileri paralarla bu insanları Türkiye’ye sokuyor.

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HER İLDE SURİYELİ KARDEŞİMİZ VAR

Suriyeli kardeşlerimiz ise iç savaştan kaçarak geldiler. Kucağımızı açtık, eyvallah, kimsenin ölmesini istemeyiz. Ama bu insanların belli bir bölgede tutulması lazımdı. Her türlü yardımı yine yapalım, gerekirse eğitimi, sağlığı karşılayalım ama Türkiye’ye dağılmaları doğru değildi, izin verilmemeliydi. Tam tersini yaptılar, her ilde Suriyeli kardeşlerimiz var. Bazı yerlerde Türk nüfusundan daha fazla. Bu Suriyeli kardeşlerimizi en geç 2 yıl içinde memleketlerine göndereceğim. Nasıl? Akılla, mantıkla. Suriye’de önce gidip yönetimle konuşacağız. Defalarca söyledim, neyse bunda da adım attılar, onlar da gidip görüşecekler, inşallah başarılı olurlar, önemli olan Türkiye.

ESAD’LA PROTOKOL

Oturup konuşacağız, diyeceğiz ki, ‘Bizde sığınmacılar var, sizin vatandaşınız’. Bu ilk adım. Gidecekler ama evleri, okulları, kreşleri, yolları, köprüleri yok. AB fonlarıyla bunları bizim müteahhitlerimiz yapacak. Yeter mi, yetmez. Can ve mal güvenliğini de sağlamak lazım. Oturup Esad’la bir protokol yapmak lazım. Gerekirse BM de devreye koyulacak. O bölgede Gaziantepli işadamlarının çok sayıda fabrikası var, şu anda boş duruyor. O fabrikalar çalışacak, Suriyeliler orada çalışacak. Suriye’den gelen bazı partilerin yöneticileri, sivil toplum örgütleri İstanbul’da beni davet ettiler, ‘Siz bizi nasıl göndereceksiniz’ diye. Ben bunları anlattım. ‘Siz bunları yapın, hiçbirimiz burada kalmayız, gider kendi ülkemizde huzur içinde çalışırız’ dediler. O nedenle söyledim, davul-zurnayla göndereceğiz diye. Afganlara gelince, onlar sığınmacı değil kaçak. Onları uluslararası hukuka göre alıp İran’a geri vereceğiz.”

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BAŞÖRTÜSÜNDE KARNEMİZ KIRIK

KILIÇDAROĞLU konuşmasında, “Adaletten sapmayacaksınız” diye seslendi: “Hiç kimsenin inancını siyasete malzeme etmeyeceksiniz. Kimlik üzerinden siyaset yapmak büyük düşmanlıktır, bizi ayrıştırır. Herkesin yaşam tarzına saygı duyacaksınız. Burada bizim karnemizin kırık olduğunu ifade edeyim. Bir dönem başörtüsünü Türkiye’nin bir numaralı sorunu haline getirdik. Sana ne kardeşim başörtüsünden? O kadının evinde huzur var mı, çocuğunun işi gücü var mı, evinde engelli, hasta, yaşlı var mı, ona bak.”

YENİ PARTİLİLERE ROZET

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara’da partisine yeni katılan üyelere rozet taktı. Kılıçdaroğlu, rozet taktığı yeni partililerle birlikte fotoğraf çektirdi. AK Parti ve MHP’den ayrılıp CHP’ye katılan Resul Mustafa Eken, Şükriye Elçin, Ali Akkuş, Fatma Bıçakçı, Hilmi Arslan, Sevgi Dal ve Dürdane Karadüz de kürsüden yaptıkları konuşmalarda Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na destek açıkladı.

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ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYE TELEFONU

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, şehit askerlerin ailelerine taziye telefonu açtı. Kılıçdaroğlu, Pençe Kilit Harekât Bölgesinde şehit düşen Piyade Teğmen Ömer Bağrı, Piyade Uzman Çavuş Halil Koç ve Sözleşmeli Er Mahsun Şimşek ile Şanlıurfa’da şehit düşen Uzman Çavuş Uğurcan Cirnooğlu ve Şemdinli’de şehit düşen Uzman Çavuş Atakan Çakır’ın ailelerini arayıp başsağlığı dileklerini iletti.