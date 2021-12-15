CHP lideri Kılıçdaroğlu: İttifak kabul ederse aday olurum

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sorularını yanıtladı.

Kılıçdaroğlu, "Cumhurbaşkanı olmak istiyor musunuz?" sorusuna, "İttifak kabul ederse bir sorun yok. İttifak kabul ederse adaylık konusunu tabii bundan onur duyarım" dedi.

"AKŞENER'E BAŞBAKANLIK YAKIŞIR"

Cumhurbaşkanlığı adaylığına yeşil ışık yakan Kılıçdaroğlu, Akşener'in "Başbakanlığa adayım" sözlerine de değindi. Kılıçdaroğlu, "Akşener başbakanlığa yakışır. Devlet deneyimi vardır. Bakanlık da yapmıştır. Yaptığı açıklama da hepimizin dikkatinde olan bir açıklama" ifadelerini kullandı.

EL HAREKETİ AÇIKLAMASI

TBMM Genel Kurulu'ndaki bütçe görüşmelerinde, kürsüde yaptığı el hareketine yönelik eleştirilere yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Siz konuşurken hangi el hareketi yapacağını düşünmezsiniz. Bir topluma 84 milyona kazık atılmışsa isyan etmemeniz münkün değil" dedi.

"HATA YAPTIK"

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"Helalleşme" çıkışına da değinen CHP Lideri, özeleştiri yaptı. Kılıçdaroğlu, "Hata yaptık. Başörtülü kızlar üniversitelere alınmadığında itiraz etmedik." dedi.