CHP Lideri Kılıçdaroğlu: İnadına herkesle kucaklaşacağız

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni Balık Hali ve Başkent İlçeler Terminali açılış töreninde, son günlerde ittifak ortaklarıyla yaşanan tartışmalara yanıt olarak da yorumlanan şu mesajları verdi:

ŞEHRE HUZUR GELİR

“Gerilimin değil saygının, sevginin, kucaklaşmanın esas alındığı ortamın yaratılması gerek. Bu ortam yaratıldığında şehre huzur gelir. Ankara birinci çemberse ikinci çember Orta Anadolu, üçüncü çember bütün Türkiye’dir. 21. yüzyılda metropollerin yarışı vardır ülkelerin dışında. O çerçevede bakmak, değerlendirmek gerekir. Mansur Başkan aynı zamanda kırsal kalkınma konusunda örnek olacak çalışmalara imza atıyor. Gençler bizim için çok önemli. Nüfusun yarısını gençler oluşturuyor, gençleri ihmal eden bir yönetimi asla Türkiye kabul etmiyor, biz bütün gençleri kucaklıyoruz.

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HELALLEŞİYORUZ

Bütün bunlar toplumun kucaklaşmasına ortam hazırlıyor, kucaklaşıyoruz. Aynı zamanda helalleşmemize ortam hazırlıyor, helalleşiyoruz. Hiç kimsenin kimliğini, yaşam tarzını, inancını sorgulamadan bu ülkede herkesin huzur içinde yaşayacağı bir Türkiye’yi inşa etmeye çalışıyoruz. Bunu Millet İttifakı olarak yapıyoruz. Orada 6 lideriz ama hepimiz ülkede huzur, barış, birlikte yaşamak, kucaklaşmak istiyoruz. Bizi ayırmak, bölmek isteyenler başkaları ama biz bölünmeyeceğiz, ayrışmayacağız. Biz bazılarının inadına beraber olacağız, birlikte olacağız, kucaklaşacağız, Türkiye’yi aydınlığa çıkaracağız.

BIKMADIK MI KAVGADAN

Allah aşkına kavgadan bıkmadık mı ya? Kardeş kardeşi, komşu komşuyu sorgulamaya başladık. Yetmiyor mu daha? Niye kucaklaşmıyoruz, helalleşmiyoruz? İlla kavga mı edelim yani, elin oğlu avucunu ovuştursun. Öyle mi olacak yani? Biz Milli Kurtuluş Savaşı’nı veren bir gelenekten geliyoruz. Bu sadece Türkiye’nin değil aynı zamanda bütün mazlum milletlerin kurtuluşu olmuştur. İki kırmızı çizgimiz var, vatanımız ve bayrağımız. Vatanını ve bayrağını kim seviyorsa başımızın üstünde yeri vardır.”

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SEYMENLERİ İZLEDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve törene katılan milletvekilleri ile önce Başkent İlçeleri Terminal Binası’nın açılış kurdelesini kesen, daha sonra da yeni yapılan balık haline geçen Kılıçdaroğlu, kendisini karşılayan seymenlerin gösterisini ilgiyle izledi. Açılıştan sonra da davetlilerle birlikte ikram edilen balıkları yedi. (Selahattin SÖNMEZ / ANKARA)





MİLLET İTTİFAKI KARARLI

“Belediye başkanlarımız hiç ayrım yapmıyor. Gelip size sordular mı ‘Sizin partiniz, kimliğiniz inancınız ne diye. Hayır, ayrım yapmadan herkesi kucaklıyorlar. Millet İttifakı olarak kararlıyız. Ülkeyi aydınlığa kavuşturacağız, ekonomiyi düzelteceğiz, huzuru bereketi getireceğiz. Komşu komşuyla huzur içinde selamlaşıp kucaklaşacak, ayrılığı değil beraberliği savunacağız. Eğer kavganın bir parçası olursak bu işler yürümez. Kavganın değil dostluğun parçası olacağız.”