CHP lideri Kılıçdaroğlu: ‘Gerçekleri millet bilsin’

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde Türkiye Emekliler Platformu üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da bulunduğu görüşmede emekliler, 3600 ek göstergenin mutlaka Meclis’ten çıkmasını istediler. Uzun süreli prim ödemelerine karşın düşük aylıklardan yakınan emekliler elektrik, doğalgaza gelen zamlara da tepki gösterdiler. CHP Lideri ise şunları söyledi:

3600’DE BİR NOKTAYA GELDİK

“Fakirden alıp zengine kaynak aktaran, özellikle son üç yılda fakirden alıp küçük bir azınlığa büyük kaynaklar aktaran bir modelin içine girdik. Bu modelden Türkiye’nin çıkması lazım. Çalışırken aldığı ücret ile emekli olunca aldığı ücret arasında yüzde 50 fark olmamalı. Çalışırken 100 alıyorsunuz; ona göre düzeninizi kurmuşsunuz, ona göre düzeniniz var, ona göre ev kirası ödüyorsunuz, harcamalarınız var. Emekli oluyorsunuz; 100 lira iken 50 liraya düşüyor. Bu sefer geçim sıkıntısı başlıyor, büyük sıkıntılar çıkıyor. Bu, insanın hayatında en büyük sıkıntıdır. Eskiden, milli gelir artışından pay alınıyordu. Ama kaldırdılar. Emekli olduğunuz tarihte aldığınız gelire, ömür boyu mahkûm olacaksınız. Türkiye’de kişi başına gelir artar, ama emeklinin geliri hiç artmaz. Bu sosyolojik olarak da insanı rahatsız edici bir anlayış. Bu anlayıştan Türkiye’nin çıkması lazım. Sendika sadece çalışanların değil, emekli olanların da haklarını savunmak zorunda. Bunun alt yapısı oluşturulabilir.

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DUL VE YETİMİN GEÇİNME ŞANSI YOK

Kişi başına gelir bir ara, 12 bin 500 dolar civarındaydı. Şu anda 8 bin 500 dolar civarına kadar düştü. Herkes fakirleşti. Bunun en büyük sıkıntısını da emekliler yaşıyor. Son bir ayda 30 bin çiftçi, Bağ-Kur sisteminin dışına çıktı. ‘Prim ödeyemiyorum’ diyor. İkinci, dul ve yetimler. Dul ve yetimlere ayda 780 lira, 640 lira, 900 lira gibi rakamlar ödeniyor. Bununla da bir dulun, bir yetimin geçinme şansı yok. Bir başka önemli nokta. Sosyal Güvenlik Kurumu, rakamları açıklamıyor. İstatistik tablolarını açıklamıyor. Çünkü ben, ‘1500 liranın altında emekli aylığı alan var’ dedim. ‘Hayır yok’ dediler. Sonra ben o tabloları buldum. Yayınlayınca, şimdi yayınlamayı yasakladılar. Gerçekleri millet bilsin. Çünkü benim söylediğim, sonuçta emeklilerin hakkını savunmak. Dul ve yetimin hakkını savunmak. Evet sen buna çok düşük bir ücret veriyorsun. Bunu biraz makul bir düzeye çek dememiz lazım.”