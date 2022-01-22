CHP lideri Kılıçdaroğlu: ‘Gerçekleri millet bilsin’

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefonİsrail ile yeni dönem... 13 yıl sonra sürpriz telefon#Türkiye
Galatasaray kulislerini sallayan iddia Buluştular, Terim 5 isimle geliyorGalatasaray kulislerini sallayan iddia! Buluştular, Terim 5 isimle geliyor#Galatasaray
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET#Omicron
1987 kışı gibi olur mu Uzmanlar kara kışı yorumladı1987 kışı gibi olur mu? Uzmanlar kara kışı yorumladı#Kar
Küçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmakKüçük felaket: Davutoğlu ile müttefik olmak#Davutoğlu
Yine o haritaYine o harita#Nadine Maenza
Genç hostesin Gazapizm davasında sıra eski nişanlıdaGenç hostesin 'Gazapizm davası'nda sıra eski nişanlıda#Selin Sinem Dalkılıç
Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesiSinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!#Marilyn Monroe
Hipoglisemiyi ciddiye alınHipoglisemiyi ciddiye alın#Hipoglisemi
Öğrenci evi davalık oldu Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...Öğrenci evi davalık oldu! 'Evimi pansiyon gibi kullanıyorlar...'#Ev Sahibi
Mario Balotelliye milli takım müjdesi ve transfer iddiası Gidiyor muMario Balotelli'ye milli takım müjdesi ve transfer iddiası! Gidiyor mu?#Mario Balotelli
ABDli milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı Türkiyede sergilenecekABD'li milyarder koleksiyoncu çalmıştı... Hepsi geri alındı! Türkiye'de sergilenecek#Tarihi Eser
KKTCli Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldıKKTC'li Bakan Ataoğlu hastaneye kaldırıldı!#Fikri Ataoğlu
Ömür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandıÖmür hemşirenin vasiyeti yerine getirildi: Acı veda... Katil tutuklandı!#Kartal
Rusya - Ukrayna gerilimi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabilirizRusya - Ukrayna gerilimi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barış için arabulucu olabiliriz#Cumhurbaşkanı Erdoğan
HABERLERGündem Haberleri

CHP lideri Kılıçdaroğlu: ‘Gerçekleri millet bilsin’

#Emekli Maaşı#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP
CHP lideri Kılıçdaroğlu: ‘Gerçekleri millet bilsin’

Emeklilerle buluşan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, “1500 liranın altında emekli aylığı alan var’ dedim. ‘Hayır yok’ dediler. Sonra ben o tabloları buldum. Yayınlayınca, şimdi yayınlamayı yasakladılar. Gerçekleri millet bilsin. Türkiye’de kişi başına gelir artar, ama emeklinin geliri hiç artmaz” dedi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’nde Türkiye Emekliler Platformu üyeleriyle bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba’nın da bulunduğu görüşmede emekliler, 3600 ek göstergenin mutlaka Meclis’ten çıkmasını istediler. Uzun süreli prim ödemelerine karşın düşük aylıklardan yakınan emekliler elektrik, doğalgaza gelen zamlara da tepki gösterdiler. CHP Lideri ise şunları söyledi:

3600’DE BİR NOKTAYA GELDİK

“Fakirden alıp zengine kaynak aktaran, özellikle son üç yılda fakirden alıp küçük bir azınlığa büyük kaynaklar aktaran bir modelin içine girdik. Bu modelden Türkiye’nin çıkması lazım. Çalışırken aldığı ücret ile emekli olunca aldığı ücret arasında yüzde 50 fark olmamalı. Çalışırken 100 alıyorsunuz; ona göre düzeninizi kurmuşsunuz, ona göre düzeniniz var, ona göre ev kirası ödüyorsunuz, harcamalarınız var. Emekli oluyorsunuz; 100 lira iken 50 liraya düşüyor. Bu sefer geçim sıkıntısı başlıyor, büyük sıkıntılar çıkıyor. Bu, insanın hayatında en büyük sıkıntıdır. Eskiden, milli gelir artışından pay alınıyordu. Ama kaldırdılar. Emekli olduğunuz tarihte aldığınız gelire, ömür boyu mahkûm olacaksınız. Türkiye’de kişi başına gelir artar, ama emeklinin geliri hiç artmaz. Bu sosyolojik olarak da insanı rahatsız edici bir anlayış. Bu anlayıştan Türkiye’nin çıkması lazım. Sendika sadece çalışanların değil, emekli olanların da haklarını savunmak zorunda. Bunun alt yapısı oluşturulabilir.

Haberin Devamı

DUL VE YETİMİN GEÇİNME ŞANSI YOK

Kişi başına gelir bir ara, 12 bin 500 dolar civarındaydı. Şu anda 8 bin 500 dolar civarına kadar düştü. Herkes fakirleşti. Bunun en büyük sıkıntısını da emekliler yaşıyor. Son bir ayda 30 bin çiftçi, Bağ-Kur sisteminin dışına çıktı. ‘Prim ödeyemiyorum’ diyor. İkinci, dul ve yetimler. Dul ve yetimlere ayda 780 lira, 640 lira, 900 lira gibi rakamlar ödeniyor. Bununla da bir dulun, bir yetimin geçinme şansı yok. Bir başka önemli nokta. Sosyal Güvenlik Kurumu, rakamları açıklamıyor. İstatistik tablolarını açıklamıyor. Çünkü ben, ‘1500 liranın altında emekli aylığı alan var’ dedim. ‘Hayır yok’ dediler. Sonra ben o tabloları buldum. Yayınlayınca, şimdi yayınlamayı yasakladılar. Gerçekleri millet bilsin. Çünkü benim söylediğim, sonuçta emeklilerin hakkını savunmak. Dul ve yetimin hakkını savunmak. Evet sen buna çok düşük bir ücret veriyorsun. Bunu biraz makul bir düzeye çek dememiz lazım.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Emekli Maaşı#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray

BAKMADAN GEÇME!

Sinema tarihini değiştiren çıplak fotoğraf skandalı... O pembe elbisenin hikayesi

Sinema tarihini değiştiren 'çıplak fotoğraf skandalı'... O pembe elbisenin hikayesi!

#Marilyn Monroe
Hemen olup kurtulayım diyenler var... Omicronda en büyük tehlike: REHAVET

'Hemen olup kurtulayım diyenler var...' Omicron'da en büyük tehlike: REHAVET

#Omicron
Galatasarayda büyük pişmanlık Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

Galatasaray'da büyük pişmanlık! Kiralık giden oyuncular şov yapıyor...

#Galatasaray