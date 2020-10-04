DHA
Son Güncelleme:
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın sivilleri hedef alan saldırısını kınadı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ermenistan'ın Azerbaycan'ın Gence kentine yönelik sivilleri hedef alan saldırısını kınadı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Ermenistan’ın uluslararası hukuk kurallarını ihlal ederek Azerbaycan’ın Gence kentine yönelik masum sivilleri hedef alan alçakça saldırısını şiddetle kınıyorum. Kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, haklı davalarında yanlarında olduğumuzu hatırlatıyorum" dedi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle