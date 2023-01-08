CHP Lideri Kılıçdaroğlu: En değerli gençlerimizi alıyorlar

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Emek Büroları ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Dijital Emek ve Emek 4.0 Çalıştayı düzenledi. İPA’nın İstanbul Florya’daki kampusunda bulunan İPA Havuz’da gerçekleştirilen çalıştayın açılış konuşmasını yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İngiltere’nin önde gelen 20 üniversiteden mezun olanlara vatandaşlık verdiğine dikkat çekerek özetle şunları söyledi: “Dönüp kendi ülkemize bakalım. 400 bin dolar paranız var ve bir daire satın alıyorsanız, vatandaş olabiliyorsunuz. Hepimizin cep telefonu var. Biri bile Türkiye’de üretilmiyor.

AŞIYI BULDULAR

Üniversiteler her türlü bilginin, düşüncenin özgürce tartışıldığı mekânlardır. Aykırı düşünceden bir siyasetçinin korkmaması gerekir. En yetenekli çocuklarımız yurt dışına gidiyorlar. Ve gelişmiş bütün ülkeler, sıfır maliyetle en değerli genç evlatlarımızı kendi ülkelerine alıyorlar. Sadece iki kişi Türkiye kökenli iki Alman vatandaşı COVID-19 aşısını buldu. Alman ekonomisine 140 milyar dolar katkı yaptılar.”