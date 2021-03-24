CHP lideri Kılıçdaroğlu: ‘Demokraside parti kapatmak yanlış’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara 9 maddelik ‘acil ekonomik tedbir’ önerisini açıkladı. Kılıçdaroğlu, dün partisinin haftalık Meclis grup toplantısında özetle şunları söyledi: “Artık Türkiye’de yaşayan herkes, Türkiye’nin bir buhran içinde olduğunu biliyor, görüyor, yaşıyor. Ciddi bir karamsarlık hâkim. Ama buradan 83 milyon vatandaşımıza açık ve net çağrıda bulunuyorum. Hiçbirimizin umutsuzluğa kapılma hakkı yok. Birlikte, 83 milyon olarak Türkiye’yi aydınlığa çıkarmak hepimizin namus borcudur. Bunu yapacağız.

TARİHİN ÇÖP SEPETİNE

Bakıyorsunuz milletvekili attığı tweet nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılıyor, yıldırım hızıyla milletvekilliği düşürülüyor. Yıldırım hızı ve talimatla bir partinin kapatılması için Cumhuriyet savcılığına talimat. Demokrasilerde parti kapatmak doğru değildir. Seçimle gelen seçimle gider. Milletten bir parti destek almazsa tarihin çöp sepetine gider.

KADINLARA SORDUN MU?

42 milyon kadına ihanet edeni de şimdi gayet iyi biliyoruz. Bir sabah kalktık, bu parlamentodan oy birliği ile çıkan, kendisinin de imzalayarak yürürlüğe koyduğu bir sözleşmeyi ‘Feshettim’ diyor. Kime sordun, ‘bu kadınlar ne düşünüyor’ diye sordun mu?

SABAH NE OLACAK?

Şimdi yatıyoruz, sabah ne olacak? Cuma günü 450 milyon dolar satıldı. Kime satıldı? Kim vurgunu vurdu? Bu bilinmiyor. Açıklanır mı? Açıklanmaz.”

9 EKONOMİK ÖNERİ

1. Kamuda ciddi bir israfa son programı açıklanmalıdır.

2. Kamu mali yönetimini ve bütçe birliğini bozan uygulamalara son verileceği taahhüt edilmelidir.

3. Bağımsız kurumlara siyasi müdahale olmayacağı garantisi verilmelidir.

4. Bir anayasal kurum olan Ekonomik ve Sosyal Konsey gecikmeksizin toplanmalıdır.

5. Döviz garantili tüm Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) ve Yap İşlet Devret (YİD) projelerindeki döviz garantileri hakkaniyet ölçülerinde Türk Lirası’na dönüştürülmelidir.

6. Bankalardaki tahsili gecikmiş alacak sorununa yönelik, gerçekçi bir planın hızla uygulamaya konulacağı taahhüt edilmelidir.

7. Salgının en çok etkilediği kesimler için toplumsal dayanışma programı açıklanmalıdır.

8. Kısa vadede belli bir istihdam olanağı yaratılmalıdır.

9. Dış politika barış eksenine oturtulmalıdır.

CHP’Lİ KADIN VEKİLLERDEN TEPKİ





CHP’nin TBMM Grup Toplantısı’nda, İstanbul Sözleşmesi’nin Cumhurbaşkanlığı kararıyla feshedilmesi protesto edildi. CHP’li kadın vekiller grup sıralarına yerleştirdiği mor renkli ‘İstanbul Sözleşmesi yaşayacak’, ‘İstanbul Sözleşmesi kalacak kadın düşmanları gidecek’ yazılı dövizleri kaldırarak, “İstanbul Sözleşmesi yaşatır” sloganları attı. (Mert Gökhan KOÇ / ANKARA)

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