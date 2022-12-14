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TÃ¼rk Hava YollarÄ±'na (THY) ait uÃ§akla saat 08.30'da Berlin'e giden Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na Genel Sekreter Selin Sayek BÃ¶ke, Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± ve Parti SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Faik Ã–ztrak, Ä°stanbul Milletvekili Yunus Emre de eÅŸlik etti.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun yeni atadÄ±ÄŸÄ± AmerikalÄ± danÄ±ÅŸmanÄ± Jeremy Rifkin'in ise Almanya'dan programlara katÄ±lacaÄŸÄ± Ã¶ÄŸrenildi.Â

KILIÃ‡DAROÄžLU'NUN ALMANYA PROGRAMI

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun Almanya programÄ±nÄ±n ana temasÄ±nÄ± endÃ¼stri dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nÃ¼n oluÅŸturacaÄŸÄ± belirtilirken, danÄ±ÅŸman Rifkin'in eski Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ile baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± endÃ¼striyel ve yeÅŸil enerji dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m hamlelerini yerinde gÃ¶zlemleyeceÄŸi ve TÃ¼rkiye'de gerÃ§ekleÅŸtirmeyi planladÄ±ÄŸÄ± Ã§alÄ±ÅŸmalar iÃ§in Ã¶nemli temaslarda bulunacaÄŸÄ± ifade edildi.

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SektÃ¶rel kuruluÅŸlarÄ±n temsilcileriyle de toplantÄ±lar yapmasÄ± planlanan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu, Ã¼niversite, iÅŸgÃ¼cÃ¼ ve Ã¼retim sÃ¼reÃ§lerini yeni teknolojilerle birbirine baÄŸlayan ve bu yolla akÄ±llÄ± endÃ¼striye geÃ§iÅŸi saÄŸlayacak modelleri yerinde inceleyecek.

Almanya ziyaretinde ayrÄ±ca, sosyal devlet anlayÄ±ÅŸÄ±yla oluÅŸan refahÄ±n ve zenginliÄŸin topluma yayÄ±lmasÄ±na dair deneyimleri de inceleyeceÄŸi vurgulanan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, ziyaret boyunca Ã¼niversiteler, sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± ve ekonomi alanÄ±nda faaliyet gÃ¶steren kurum ve kiÅŸilerle de temaslar gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸi kaydedildi.