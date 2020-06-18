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ANKARA
Haber Giriş: 18.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: ‘AB neyi uyguluyorsa aynısını yapacağız’

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CHP Lideri Kılıçdaroğlu: ‘AB neyi uyguluyorsa aynısını yapacağız’
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomide yaşanan sıkıntılarla birlikte AK Parti’den ciddi kopmalar olacağını savunarak, “Ben önümüzdeki süreçte ciddi kopmaların olacağını ve siyasetin yeniden yapılanacağını düşünüyorum” dedi.

Kılıçdaroğlu Karar TV’de katıldığı programda sorulara özetle şu yanıtları verdi: “Uzun süre aynı parti içinde hizmet vermiş, şeffaflığı savunmuş, bunlar olmayınca ayrılıp ayrı parti kurmaları siyasetin gereğidir. Kendilerini anlatabilirlerse siyasete düzey kazandıracaktır.

VARLIK FONU’NA KARŞI DEĞİLİZ

Varlık Fonu’nun; parlamentonun, Sayıştay’ın denetimine açık olması lazım. Karşı değiliz yani. Bir fon kurulmuş, bunun da kendine göre bir işlevi olabilir. Buhranda da katkısı olabilir.

ASLA UMUTSUZ DEĞİLİM

KKTC’deki seçim sistemi kadar demokratik bir seçim sistemi bile bize yeter. Orada isimler var vatandaş istediği isme oy veriyor. Asla umutsuz değilim. Önümüzdeki süreçte biz, siyasi partiler, hiçbir vesayet, baskı altında kalmadan kendi anayasamızı yazacağız. AB neyi uyguluyorsa biz de aynısını yapacağız. Biz milletin vekilini millet seçsin diyoruz.” 

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