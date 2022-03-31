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CHP lideri Kılıçdaroğlu: 6 lider gönül birliği yaptık

#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Elektrik
CHP lideri Kılıçdaroğlu: 6 lider gönül birliği yaptık

Manisa’yı ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, “6 lider bir araya geldik. İkinci kez bir masanın etrafına oturduk. Taşıdığım kaygıları diğer liderler de taşıyor. Biz gönül birliği yaptık. Bizim kişisel beklentimiz yoktur. Tek beklentimiz var, bu ülkede her evde huzur olsun, mutfaklarda bereket olsun” dedi.

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CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzümün kilosunun 2 dolar olacağı sözünü verdiği Manisa Alaşehir’in ardından Sarıgöl ilçesine geçti. Burada ilk olarak üzüm bağında çalışan tarım işçisi kadınları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini belirterek, “Sizler üreteceksiniz ki karnımız doysun. Sizin gücünüz başımızın üstündedir” dedi.

‘UMUTSUZLUK YOK’

Türkiye’nin çözülemeyecek bir sorunu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Buraya gelmeden önce üretici kadın kardeşlerimle beraberdim, onların kısmen de olsa dertlerini dinledim. Sizden isteğim, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı, göreceksiniz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki vatandaştan, emekten, alın terinden, üretenden yana olun. Üreten zarar ederse buğdayı da, mercimeği de, canlı hayvanı da, eti de, fasulyeyi de zeytinyağını da dışarıdan alırız. Çiftçiye 8 milyar verseler çiftçi dünyayı besler. Çektiğiniz kredilerin faizlerini 0’a indireceğiz.”

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‘ÜCRETSİZ ELEKTRİK

Kılıçdaroğlu, “Önce Şanlıurfa’dan başlayacağız, sonra bütün Türkiye’de çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca oradan gelir de elde edilecek. Ortak olanlara kâr payı verilecek. Her şey bizim ülkemizde var” diye konuştu.

CHP’Lİ BELEDİYELERE RAMAZAN’DA YARDIMLARI ARTIRMA TALİMATI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partili belediyelere yaptığı “Ramazan çağrısı” için harekete geçildi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili belediye başkanlıklarına Ramazan destekleri talimatı içeren bir yazı göndererek şöyle dedi: “Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla, belediyelerimizin; sosyal yardımlarını Ramazan’da artırarak sürdürmeleri, ihtiyaç sahiplerini gıda krizine karşı desteklemeleri ve Ramazanı huzurlu geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, mevcut sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Bağış kampanyaları başlatılması da faydalı olacaktır.”

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#Kemal Kılıçdaroğlu#CHP#Elektrik

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