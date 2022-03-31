CHP lideri Kılıçdaroğlu: 6 lider gönül birliği yaptık

Haberin Devamı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu üzümün kilosunun 2 dolar olacağı sözünü verdiği Manisa Alaşehir’in ardından Sarıgöl ilçesine geçti. Burada ilk olarak üzüm bağında çalışan tarım işçisi kadınları ziyaret eden Kılıçdaroğlu, onların sorunlarını dinledi. Kılıçdaroğlu, çiftçilerin üretime devam etmesi gerektiğini belirterek, “Sizler üreteceksiniz ki karnımız doysun. Sizin gücünüz başımızın üstündedir” dedi.

‘UMUTSUZLUK YOK’

Türkiye’nin çözülemeyecek bir sorunu olmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

“Buraya gelmeden önce üretici kadın kardeşlerimle beraberdim, onların kısmen de olsa dertlerini dinledim. Sizden isteğim, sakın ola ki umutsuzluğa kapılmayın. Az kaldı, göreceksiniz. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yoktur. Yeter ki vatandaştan, emekten, alın terinden, üretenden yana olun. Üreten zarar ederse buğdayı da, mercimeği de, canlı hayvanı da, eti de, fasulyeyi de zeytinyağını da dışarıdan alırız. Çiftçiye 8 milyar verseler çiftçi dünyayı besler. Çektiğiniz kredilerin faizlerini 0’a indireceğiz.”

Haberin Devamı

‘ÜCRETSİZ ELEKTRİK’

Kılıçdaroğlu, “Önce Şanlıurfa’dan başlayacağız, sonra bütün Türkiye’de çiftçilere elektriği ücretsiz vereceğiz. Ayrıca oradan gelir de elde edilecek. Ortak olanlara kâr payı verilecek. Her şey bizim ülkemizde var” diye konuştu.

CHP’Lİ BELEDİYELERE RAMAZAN’DA YARDIMLARI ARTIRMA TALİMATI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partili belediyelere yaptığı “Ramazan çağrısı” için harekete geçildi. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, partili belediye başkanlıklarına Ramazan destekleri talimatı içeren bir yazı göndererek şöyle dedi: “Sayın Genel Başkanımızın çağrısıyla, belediyelerimizin; sosyal yardımlarını Ramazan’da artırarak sürdürmeleri, ihtiyaç sahiplerini gıda krizine karşı desteklemeleri ve Ramazanı huzurlu geçirmelerine yardımcı olmaları büyük önem arz etmektedir. Belediyelerimizin, mevcut sosyal yardımlarına; iftar/sahur desteklerini de ilave etmeleri, Ramazan ayı için ihtiyaçlara uygun sosyal politikalar belirlemeleri yerinde olacaktır. Bağış kampanyaları başlatılması da faydalı olacaktır.”