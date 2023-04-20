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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' çıkışı... Aksakal'dan tepki

Güncelleme Tarihi:

#Kemal Kılıçdaroğlu#Alevi#Secim2023
Oluşturulma Tarihi: Nisan 20, 2023 09:38

Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Alevi' notuyla paylaştığı videoda ilk kez oy verecek gençlere seslendi. "Ben Aleviyim, samimi bir Müslümanım" diyen Kılıçdaroğlu, gençlerden oy istedi. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal ise, Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki göstererek, "Siyasette mezhepsel ve inançsal özellikler öne konulamaz" dedi.

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı "Alevi" başlığıyla paylaştı. "Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi" diyen CHP lideri, Alevilik konusuna değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. "Artık ayrışmaları konuşmayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "İlk oyunu verecek olan evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait oldoğu yere taşıyacaksın.

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"Alevi olmaz" diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?

AKSAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Tarafsız Bölge programında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. CHP liderini inançlar üzerinden bölücülük yapmakla eleştiren Aksakal, "Siyasette mezhepsel ve inançsal özellikler öne konulamaz" dedi.

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#Kemal Kılıçdaroğlu#Alevi#Secim2023

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