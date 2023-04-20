CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'Alevi' çıkışı... Aksakal'dan tepki

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Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayı "Alevi" başlığıyla paylaştı. "Çok hassas bir konuyu konuşma vakti geldi" diyen CHP lideri, Alevilik konusuna değindi.

Kemal Kılıçdaroğlu 14 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak gençlere seslendi. "Artık ayrışmaları konuşmayacağız" diyen Kılıçdaroğlu, "İlk oyunu verecek olan evlatlarım. Ben Aleviyim. Hak Muhammed Ali inancıyla yetişmiş, samimi bir Müslümanım." ifadelerini kullandı.



Kılıçdaroğlu sözlerine şöyle devam etti:

Sevgili genç arkadaşım. Ülke olarak önümüzde bir eşik var. Ve bu eşiği hep birlikte aşabilmek için sana ihtiyacımız var. Unutma, tek bir oyla sen bu ülkeyi can yakan mezhep tartışmalarından çekip çıkaracaksın, ait oldoğu yere taşıyacaksın.

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"Alevi olmaz" diyen bu sisteme doğru, dürüst, ahlaklı olan diyecek misin? Son bir el verecek misin? Bu ayrıştırıcı sistemi kökünden yıkmaya hazır mısın?

AKSAKAL'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, Tarafsız Bölge programında CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan yaptığı açıklamalara tepki gösterdi. CHP liderini inançlar üzerinden bölücülük yapmakla eleştiren Aksakal, "Siyasette mezhepsel ve inançsal özellikler öne konulamaz" dedi.