CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu: 'Esnafı dinleyin'

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, pandemi döneminde uzun süredir kapalı olan ve açılmasına yönelik tartışmalar süren kafe, bar ve lokanta işletmecileri ile online olarak bir araya geldi. Görüşmede işletmeciler, yaşadıkları en ciddi sıkıntının personel giderleri ve sabit giderler olduğunu dile getirirken, bar ve restoranlarda çalışan ile müzisyenlerin durumuna dikkat çektiler. İşletmeciler, “Paket servisi ile iflasımızı geciktiriyoruz” diyerek bir an önce gerekli önlemler alınarak işyerlerinin açılmasını talep etti. İşletmecilerin sorunlarını dinleyen Kılıçdaroğlu ise özetle şunları söyledi:

DESTEK RAKAMLARI KOMİK

“İktidarı sıkıştırıyoruz destek versin diye fakat verdiği destek komik rakamlar. ‘Üç ay süreyle 1000 TL vereceğim’ diyor. Bütün bunlar ciddi sorun olarak karşımıza çıkıyor. Süreçte en büyük sıkıntıyı çeken esnaflar hizmet sektörü denen sektör çok sıkıntılı. Küçük esnaf en büyük sıkıntıyı çeken kesim. Ortak sorun işyerlerinin kapalı kalması ve çalışanların mağdur olması. Çünkü hizmet sektörünün temel özelliği şu: Emek yoğun bir sektör. Garsonundan tutun da mutfağında çalışan aşçısına, bulaşıkçısına kadar birçok çalışanı var.

MÜŞTERİ ALIŞKANLIĞI GİDERSE

En büyük tehlike de şu: Süreç böyle yasaklarla çok uzadığı takdirde insanların ayakları alışıyordu kafeye, kahveye; oturuyor kahve içiyor, çay içiyor, lokantada yemek yiyor, sokaktan simit alıyordu. Bu alışkanlıklar da gittiği takdirde sektör çok büyük bir kriz yaşayacak. Sizin sorunlarınızı bire bir dert edindik ve her yerde dile getiriyoruz. Televizyonlarda, radyoda, TBMM’de dile getiriyoruz.

DEVLET ESNAFI KORUMALI

Devlet esnaf ve sanatkarı koruyucu ve destekleyici tedbirler alır. İki şey var burada. Bir koruyucu; esnaf ve sanatkâr korunacak, ekonominin dışına itilmeyecek. İki, destekleyici tedbirler alır. Hem koruyacak, hem de destekleyecek. Nasıl destekleyecek? Para verecek. En zor durumda Anayasa’nın 173. maddesini çalıştırmayan bir iktidara ne diyeceğiz, hem desteklemiyor hem de korumuyor. Bu konuda elimizden geleni yapacağız. Emin olun sizi dinlerken içim biraz cız ediyor. Keşke bu tabloyu iktidar sahipleri yapsaydı. Defalarca çağrı yaptım, dedim ki: Siz kararlar alıyorsunuz ve bu kararların gerçek hayatta geçerliliği çok fazla değil. Aldığınız kararlar amacına ulaşmıyor. Bu sektörün çalışanlarını en azından doğrudan doğruya beş esnafı çağırın, bir lokantacı, bir kahveci, bir berber çağırın ve bunları bir dinleyin bakalım. Sorunları ne, verdiğiniz destek sorunlarını çözüyor mu çözmüyor mu? Oturun konuşun. Sizlerle konuşmadan masa başı karar alıyorlar.”

GARANTİLER ESNAFA ÖDENSİN

Şunu yapsa hükümet: Uçamadığımız havaalanları, geçmediğimiz yollar, köprüler var. Bunlara 30 milyar para ödüyorlar. Bunlar beş kişi zaten. Çağırsın hükümet desin ki: ‘Arkadaş yüzbinlerce, milyonlarca esnaf var, 30 milyarı size ödemeyim siz bir yıl bekleyin, ben bunu esnafa ödeyeyim, esnaf rahat bir nefes alsın, milyonlar rahat nefes alsın, bir yıl sonra size ödeyeceğim’ deyin. Zaten dolara bağlı bir kaybınız da olmayacak sizin. En çok mağdur olanlar sizsiniz, otel sahipleri var özellikle küçük otellerde çok ciddi sorunlar var.