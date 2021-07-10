CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Açıklama geldi...

CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun şu bilgileri paylaştı:

"Kuşoğlu Çankaya Belediyesi’nin bir açılışında konuşmuştu. “Sayın Genelbaşkanımız, Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun sevgi ve selamlarını iletiyorum.” demişti.

‘Cumhurhurbaşkanı adayımız’ dedikten sonra da gözler CHP lideri Kılıçdaroğlu’na ve Millet İttifakı cephesine çevrildi. Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesi’nden Emin Çölaşan’a konuştu.

"ACELECE SÖYLENMİŞ SÖZLER... YANLIŞ OLDU"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

“Siyasi ortamı ve Millet İttifakı’nı dikkate almadan acele söylenmiş sözlerdir. Sayın Kuşoğlu zamansız bir açıklama yapmış, üzülerek haberim oldu.”

Kılıçdaroğlu, “Cumhurbaşkanlığı seçimine Millet İttifakı olarak diğer partilerle birlikte gireceğiz. Onlara danışmadan, onların onayı alınmadan, birlikte karar verilmeden, şu ya da bu kişinin aday olacağını açıklaması yanlış oldu.” ifadelerini kullandı."

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