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CHP lideri İYİ Partili Paçacı’yı aradı: İstifa etmeni ben istemedim

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#Cihan Paçacı#Kemal Kılıçdaroğlu#Hande Fırat
Oluşturulma Tarihi: Şubat 02, 2023 23:12

Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun İYİ Parti’deki görevinden istifa eden Cihan Paçacı’yı aradığını açıkladı.

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CNN Türk’te yayınlanan Gece Görüşü programının moderatörlüğünü üstlenen gazeteci Hande Fırat canlı yayında dikkat çeken bir kulis bilgisi paylaştı.

Cihan Paçacı, geçtiğimiz hafta yapılan 6’lı masa toplantısı sırasında İYİ Parti'deki Kurumsal İlişkiler Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Paçacı’nın istifası, katıldığı bir televizyon programında ‘Sokakta Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylık sürecine ilişkin itirazlar gördüğünü’ söylemesi üzerine gelmişti.

“HALİNİ HATRINI SORDU”

Ulaştığı kulis bilgisini canlı yayında açıklayan Hande Fırat, Cihan Paçacı’nın bir süreliğine şehir dışında olduğunu belirtti ve şunları söyledi: “Kemal Kılıçdaroğlu, Cihan Paçacı’yı telefonla aradı. Halini, hatırını sordu. Mealen; canını sıkmaması gerektiğini, kafasına takmaması gerektiğini söyledi. İstifasının kendisi tarafından istenmediği mesajını verdi. Hatta istifasını liderler masasında öğrendiğini söyledi.”

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#Cihan Paçacı#Kemal Kılıçdaroğlu#Hande Fırat

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