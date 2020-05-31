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Rifat BAŞARAN / ANKARA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

CHP Lideri: FB’liyim, hangi takımlısın? Çocuk: GS’liyim; Olsun hepimiz insanız

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
CHP Lideri: FB’liyim, hangi takımlısın? Çocuk: GS’liyim; Olsun hepimiz insanız
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu Türkiye, Almanya, Avusturya ve Fransa’dan 6-14 yaş arası çocuklarla videokonferansta buluştu. Hangi takımı tuttuğunu sorduğu bir çocuktan aldığı yanıt ise dinleyenleri gülümsetti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, salgın dolayısıyla sokağa çıkma yasağı süren yaşları 6 ila 14 arasında değişen 20 çocukla video konferans buluşması yaptı. Kılıçdaroğlu’nun çocuklarla Ramazan Bayramı sohbetinde gülümseten anlar yaşandı. Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya eşlik etti.

‘ÇÜNKÜ SIKILDIM’

Çocuklara sevdiği dersleri soran Kılıçdaroğlu, altı yaşındaki Kerim’e “Keyfin nasıl, durgun görünüyorsun” diye sordu. Küçük çocuktan “Çünkü sıkıldım” yanıtı alan Kılıçdaroğlu, birinci sınıfta olduğunu öğrendiği Kerim’e “Sınıfta kızlar mı yoksa erkekler mi daha yaramazdı” diye sordu. “Erkekler” yanıtını alan Kılıçdaroğlu, gülmesini engelleyemedi. Kılıçdaroğlu, pandemi süreci öncesi futbol okuluna gittiğini anlatan bir başka çocuğa “hangi takımı tuttuğunu” sordu. “Galatasaray” yanıtını alan Kılıçdaroğlu, “Öyle mi, yapma ya, ben Fenerbahçeliyim, ne yapacağız şimdi” demesi üzerine çocuğun “Bir şey olmaz, ikimiz de insanız sonuçta” yanıtı üzerine “Güzel, teşekkür ederim” diyerek güldü.

FRANSIZCA SOHBET

Kılıçdaroğlu, Fransa’dan katılan 9 yaşındaki Şayel Uladı ile de kısa süre Fransızca sohbet etti. CHP Lideri’nin Fransızcayı ortaokul ve lise yıllarında öğrendiği bildirildi. Kılıçdaroğlu, sohbetin sonunda “Mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyoruz hepinize. Hoşca kalın, sizi seviyoruz” diyerek vedalaştı.

ZEYNEP VE GÜLNUR’UN AİLELERİNE TAZİYE TELEFONU

Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş ve Manisa’da, boksör sevgilisi tarafından öldürülen Zeynep Şenpınar ile erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gülnur Kocabaş’ın ailelerini telefonla aradı. Zeynep Şenpınar ve Gülnur Kocabaş’a Allah’tan rahmet dileyen CHP Lideri Kılıçdaroğlu, kederli ailelerine de başsağlığı dileklerini iletti.

 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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