CHP lideri, Ekzen’in cenazesindeydi

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Bir yıldır kanser tedavisi gören Nazif Ekzen, dün Karşıyaka Ahmet Efendi Camisi’nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, bazı CHP yöneticileri ve milletvekilleri de katıldı. Araştırma, inceleme, tarih alanlarında yazdığı kitaplarla bilinen Nazif Ekzen, Maliye Bakanlığı’nda müsteşarlık dahil çeşitli görevlerde bulundu. Ekzen bir dönem ANKA Haber Ajansı’nda genel müdürlük görevini de üstlenmişti.