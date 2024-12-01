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CHP lideri belediye başkanlarına konuştu: Oyumuzu yüzde 8.5 artırdık

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#Özgür Özel#Belediye#Anket
CHP lideri belediye başkanlarına konuştu: Oyumuzu yüzde 8.5 artırdık
Oluşturulma Tarihi: Aralık 01, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, belediyelerinin son anketlerle ölçülen oy oranlarının 31 Mart yerel seçimindeki sonuçlara göre 8.5 puan arttığını, bu nedenle iftira ve kumpasla karşılaştıklarını söyledi.

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Genel Merkezi’nde düzenlenen belediye başkanları toplantısında konuştu: “Belediye başkanlarının performansını ölçtük. Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranı ve ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8.5’tir. Hepimizi tebrik ediyorum. Seçim günü ortalamamız yüzde 38 idi; şu anda ortalamamız yüzde 46’ya gelmiş durumda. İlk 6 ayın belediye anket sonuçlarını saray da gördü; bunun üzerine iki şeye kalkıştılar. CHP’yi kendi içindeki sorunlarıyla boğuşan, her an kurultay tartışmalarını yaşayan, kurultaylarında kavgalar yaşayan bir parti gibi göstermek.

SINAVIN BÜYÜĞÜ GELİYOR

İkincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırmak, sizle uğraşmak, ekonomik olarak zorda bırakmak, bir yandan da size iftira atarak haksızlıklarla, hukuksuzluklarla CHP belediyeciliğinin 7-8 ayda yazdığı destanı gölgelemek ve geriye çekmek. Sayın Erdoğan kaybetmeyi, kaybettiğinde hazmetmeyi asla öğrenmedi, öğrenemiyor. Şuna emin olsun ki böyle küçük sınavlarla öğrenemiyorsa sınavın büyüğü gelecek. O nasıl kaybediyormuş, millet ona ilk seçimde gösterecek.

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İNATLAŞMAYACAĞIZ

İktidar bu salona kayyumla saldırmaya çalışıyor, belediyelerin gelirlerini keserek, mallarına haciz getirerek saldırmaya, kumpasla, iftirayla saldırmaya çalışıyor. Milletin temsilcilerinin yanıtı da topyekûn olacaktır. Atatürk’ün dediği gibi ‘Hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır, o satıh bütün vatan toprağıdır’. Mademki vatan toprağının şimdilik yüzde 65’i size emanettir, o toprağı ve üzerinde yaşayanların haklarını vatanı savunur gibi savunmaya devam edeceğiz. Önümüzde bir kez daha, çok daha acımasızca, çok daha sert, çok daha gözü dönmüş bir şekilde karşımıza devleti tüm kurumlarıyla dikecekler. Milletle inatlaşırsınız, milletin partisi, halkın partisi kurduğu ittifakı güçlendirerek Türkiye ittifakıyla bir kez daha karşınıza dikilecek ve sizi hiç şüpheniz olmasın ki bir kez daha ve son kez yenecektir.”

CHP lideri belediye başkanlarına konuştu: Oyumuzu yüzde 8.5 artırdık


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MHP İLE TEMAS KURULACAK

CHP’nin kayyum uygulamasına son verecek teklifini Meclis’e ilettiğini kaydeden Özel, “Evvelsi gün de MHP’nin Genel Başkan Yardımcısı, ‘Bir kanun yoluyla bu kayyum işinin ortadan kaldırılabileceği’ ifadesini söyledi. Bu kadar olumsuzluk içinde, saray bütün hesaplarıyla muhalefeti parçalamaya çalışırken, hele hele kayyum meselesinden muhalefeti birbirine düşürmeye hesap kitap kurulmuşken, bu hesabı bozan tüm siyasi partilerin genel başkanlarının şahsında, kurumsal kimliklerine, üyelerine yürekten teşekkür ediyorum, oyunu bozdukları için. MHP’nin o yaklaşımını da kıymetlendirdiğimi ve dikkatle takip edeceğimizi, bu hafta içinde de kendileriyle temas kuracağımızı bir kez daha ifade etmek istiyorum.”

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KREŞ TARTIŞMASI
SAYISINI BİNE ÇIKARACAĞIZ

Özel, son dönemde yaşanan kreş tartışmalarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “653 kreş açtık, yazı yollamışlar ‘kapatın’ diye. Dediler ki; ‘Zaten bu CHP kandırıyor, kreş ve gündüz bakımevi olmaz’ dediler en son. Ben de öğrendim ki, Cumhurbaşkanlığı’nda, Külliye’de kreş ve bakımevi varmış. Tabelası kocaman, önünde de Emine Hanım’ın resmi var. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın kreş ve gündüz bakımevi var, önünde de Murat Kurum’un resmi var. CHP’li belediyeler şu anda 653 olan kreş sayısını en kısa zamanda, birkaç ay içinde 1000’e çıkaracaklar, milletimize müjdeler olsun.”

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#Özgür Özel#Belediye#Anket

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