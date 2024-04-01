CHP kutlamasında balkon çökmüştü: 1 kişi hayatını kaybetti

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Denizli'de 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre CHP'nin Tavas ilçesi adayı Kadir Tatık'ın öne geçmesiyle, dün partinin ilçe başkanlığında kutlama yapıldı.

Bu sırada 2 katlı parti binasının 1'inci katındaki balkon çöktü. Balkonda bulunanlardan 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan eski CHP Tavas İlçe Yönetim Kurulu üyesi, evli ve 2 çocuk babası, oto tamirci Mehmet Palaz, hayatını kaybetti. Çökme anı cep telefonu kamerasına yansırken, diğer 3 yaralının tedavisinin sürdüğü bildirildi.