CHP kurultayında usulsüzlük davası ertelendi: Ekrem İmamoğlu ve 12 sanık 21 Ekim'de hakim karşısına çıkacak

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kasım 2023'te yapılan CHP'nin 38'inci Olağan Kurultayı'na ilişkin iddialarla ilgili yürütülen soruşturma sonunda dava açıldı. İddianamede; İmamoğlu'nun Divan Başkanı olduğu CHP 38'inci Olağan Kurultayı'nda, bazı delegelere para verildiği, adaylık ve iş vaadinde bulunulduğu, market kartı dağıtıldığı, oy pusulası fotoğraflarının istendiği, ikinci turun geciktirilerek yanlış bilgilendirme yapıldığı ve bu yollarla Özgür Özel'in kazanması için delegelerin iradelerinin yönlendirildiği iddia edilerek, tüm sanıkların 'Seçim Kanunu'na muhalefet' suçundan 3'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

DAVA ERTELENDİ

Davanın görülmesine Ankara 26’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, dinlenmesi beklenen tanıklar salona gelmedi. Sanık avukatlarından biri, dinlenmesi planlanan tanıklardan birinin Ankara’da ikamet ettiğini belirterek, tanığa davetiye çıkarılmasını talep etti. Bir diğer avukat ise başka bir davada verilen ve ‘dağıtılacak ev listesi’ iddiasına ilişkin beyanların yer aldığı duruşma tutanağının dosyaya eklenmesini istedi. Cumhuriyet savcısı da eksik hususların giderilmesini talep etti. Mahkeme, avukatların taleplerini kabul ederek, duruşmayı 21 Ekim'e erteledi.

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TEMYİZDEN FERAGAT

Öte yandan CHP geçtiğimiz günlerde mutlak butlan kararını temyizden feragat kararı verdi. Kararı duyuran CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Partimiz Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, 36. Hukuk Dairesi’nin 2026/32 Esas, 2026/658 Karar sayılı ilamına yönelik daha önce yapılmış olan temyiz başvurusundan feragat etme kararı almıştır.” demişti.

“TARAF OLMA DURUMU ORTADAN KALKTI”

Sarı, “10 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu toplantısında açıklanan olağan kongre takvimi doğrultusunda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bir an önce meşru ve sağlıklı bir kurultay sürecini tamamlaması hedeflenmektedir. Temyize taraf olan Özgür Özel ve arkadaşlarının partimizden istifa ederek yeni bir parti kurmuş olmaları, söz konusu kişilerin taraf olma durumunu ortadan kaldırmıştır.” ifadelerini kullanmıştı

Gözden Kaçmasın CHP butlanda temyizden feragat etti Haberi görüntüle