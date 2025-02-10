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CHP kurultayına soruşturma... Para karşılığı oy kullandırıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı

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#CHP#ANKARA#Mahkeme
CHP kurultayına soruşturma... Para karşılığı oy kullandırıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 13:59

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayı'nda 'kurultay günü para karşılığı oy kullandırıldığı' şeklindeki iddialar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrıldı.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleşen 38'inci Olağan Kurultayı sürecinde delegelere para, telefon ve ev verildiğine dair iddialara ilişkin soruşturma başlatıldı. Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Ankara'da gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi Kurultayında ‘kurultay günü para karşılı oy kullandırıldığı" şeklinde Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan ihbar üzerine yetkisizlik kararıyla evrakın yetki itibariyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini müteakip Başsavcılığımızca 2024 yılı Ocak ayında soruşturma başlatılmıştır. Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır. Soruşturmaya titizlikle devam edilmektedir."

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#CHP#ANKARA#Mahkeme

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