CHP kurultayına soruşturma

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CHP’nin 38. Kurultayı 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapıldı. Kurultayda, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve eski TBMM Grup Başkanvekili Özgür Özel yarıştı. Yapılan seçimlerde Özel, ipi göğüsleyerek yeni CHP Genel Başkanı oldu. Kurultay sonrasında “para dağıtıldı” iddiası CHP eski Muş Gençlik Kolları Başkanı Erkan Çakır ile CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı karşı karşıya getirdi. Çakır’ın gündeme getirdiği iddialarla ilgili olarak Yeşiltaş, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na şikâyette bulundu. Savcılık, “sesli yazılı ve görüntülü ileti ile hakaret” suçlamasıyla sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Çakır’ın ifadesini aldı. Çakır, ifadesinde kurultay sürecinde, “para dağıldığı”, “siyasi rüşvet verildiği” iddiasında bulundu.

‘OYLAMAYA HİLE’ SUÇLAMASI

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Bunun üzerine Bursa Savcılığı, kurultay sürecindeki iddialarla ilgili olarak evrakın ayrılmasına karar vererek, yetkisizlik kararıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da Ocak 2024’te “para karşılığında oy kullanıldığı” iddiasıyla ilgili olarak Siyasi Partiler Kanunu 112. Maddesi’nde düzenlenen “Oylamaya hile karıştırılması” suçu ve diğer mevzuat hükümleri uyarınca soruşturma başlattı. Söz konusu maddeye göre, “Önseçimler ile siyasi parti kongrelerinin seçimleri ve kararları için yapılan oylamalarla, her kademedeki her çeşit parti görevlileri ve yedeklerinin seçimi için yapılan oylamalara ve bu oylamaların sayım ve dökümüne hile karıştıranların” 1 yıldan 3 yıla kadar hapsi istenebiliyor. Yapılacak soruşturmanın ardından savcılığın suç tespiti halinde şüpheliler hakkında dava açılabilecek.

SÜREÇ NASIL İŞLEYEBİLİR

Savcılığın “Oylamaya hile karıştırılması” suçu yönünden şüpheliler hakkında iddianame düzenlenmesi halinde kurultaya iptal talep edip edemeyeceği tartışma konusu oldu. Hukukçulara göre, usulsüzlük tespiti halinde bir partili bu iddiaları dayanak göstererek kurultayın iptali için Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurabilir. Savcılığın ise usulsüzlük tespit edilmesi halinde Siyasi Partiler Kanunu 121. Maddesi’nde atıf yapılan Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesini gerekçe göstererek davaname hazırlanıp hazırlamayacağı tartışması da gündeme geldi.

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KILIÇDAROĞLU GİTMEYECEK

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, dün yaptığı açıklamada, “Soruşturmaya konu olayla ilgili basın organlarında ve sosyal medyada yapmış oldukları açıklamaları nedeniyle Kemal Kılıçdaroğlu ve Akif Hamzaçebi tanık sıfatıyla ifadeye çağrılmıştır” dedi. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, adliyeye gelerek, müvekkilinin söz konusu iddialar konusunda bilgisinin bulunmadığını, bu nedenle ifade vermeye gelmeyeceğini bildirdi. Milletvekili olmayan iki ismin de savcılık zorla ifadelerinin alınmasına karar verebilir.

KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ

Kemal Kılıçdaroğlu geçen cuma günü katıldığı bir TV programında “şaibeli kurultay’ iddialarına ilişkin olarak özetle, “Erdoğan, bildiğim kadarıyla 4-5 kere ‘şaibeli kurultay’ dedi. Bu konuda partinin yetkili organlarının veya Sayın Genel Başkan’ın çok açık bir açıklama yapması lazım. CHP, 100 yılı aşan bir partidir. CHP, kirliliği kabul etmez. Bu her tarafa çekilebilecek bir şaibe. Nedir şaibe? ‘Ya çık açıkla’ diyecekler ya da ‘Böyle bir şey yoktur’ diyecekler. Parti yönetiminin açık ve net açıklama yapması lazım. Yapmıyorsanız, e sükut ikrardan gelir o zaman başka bir şey var demektir burada. Bir şey varsa, kesinlikle partinin kirlilikten arınması gerekir” demişti.

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HAMZAÇEBİ: İDDİAM YOK

Akif Hamzaçebi de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Benim, bizim kurultayımızla ilgili şaibe vs gibi herhangi bir iddiam yok. Böyle bir bilgiye de sahip değilim. Bir imada da bulunmadım. Tanık da değilim. Önceki açıklamama bakılırsa bu görülecektir” paylaşımında bulundu.