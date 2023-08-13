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CHP kurultaydan önce tüzüğünü değiştirebilir

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurultay
CHP kurultaydan önce tüzüğünü değiştirebilir
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2023 07:00

CHP, değişim tartışmalarının damgasını vurduğu kurultay sürecine ilişkin önemli bir sürprize hazırlanıyor. Tabandan yükselen değişim talepleri nedeniyle büyük kurultaydan önce tüzük kurultayı toplama seçeneği tartışılmaya başlandı.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın kurmayları tarafından partide önce tüzük kurultayının yapılması önerisi iletildi. Kılıçdaroğlu’nun öneriyi dikkatle not ettiği ancak henüz bir karar iletmediği belirtilirken, kulislerde, önümüzdeki günlerde yapılacak Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ve Parti Meclisi (PM) toplantılarında önerinin tartışılabileceğinden söz ediliyor.  

KURULTAYDA UYGULANSIN

CHP kaynakları Hürriyet’e, “Büyük kurultaydan çok daha önce ya da hemen öncesinde olabilir. Tüzükte çok önemli değişiklikler üzerinde çalışılıyor, bunların birçoğu hemen kurultayda da hayata geçirilebilir. Örneğin yüzde 33 olan kadın kotasının yüzde 50’ye çıkarılması, engelli kotaları, yeni görev tanımlarıyla üye sayısı artırılacak PM ile ilgili değişikler kurultayda uygulanır” dediler.

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DÖNEM SINIRLAMASI

CHP’deki tüzük değişikliğinde milletvekilleri ve belediye başkanları için dönem sınırlaması da öngörülüyor. 3 dönem sınırlaması formülü öne çıkarken, parti içinde benzer bir dönem sınırlamasının genel başkan için getirilmesi önerisi de dillendiriliyor. 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#Kurultay

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