CHP kurultay davasının ret gerekçeleri: Dava konusuz kaldı

Haberin Devamı

“DAVANIN konusuz kalması nedeniyle karar verilmesine yer yok” denilen 22 sayfalık gerekçeli kararda Medeni Kanun’un 83’üncü maddesine atıf yapılarak, genel kurul kararlarının iptalini yalnızca kurula katılma hakkı bulunan üyelerin isteyebileceği belirtildi.

AKTİF HUSUMET YAPAMAZLAR

“Genel kurul üyesi olmayan veya genel kurula katılma yeterliliği bulunmayan kişilerin genel kurulda alınan kararlara karşı mahkemeye başvuramayacağı anlaşılmaktadır” denildi. Bu çerçevede, Lütfü Savaş ve Yılmaz Özkanat yönünden davanın reddine karar verildi. Gerekçede, her iki davacının da CHP Yüksek Disiplin Kurulu’nca kesin ihraçla partiden çıkarıldığı anımsatıldı. Kararda, “Partiden ihraç edilen davacıların, siyasi partinin genel kurul kararlarının iptalini isteme ehliyeti bulunmadığından, aktif husumet ehliyeti yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmiştir” görüşü dile getirildi.

Haberin Devamı

DAVA KONUSUZ KALDI

Mahkeme, CHP’nin dava sürecinde yeni kongre ve kurultaylar düzenlediğini, bu nedenle davanın konusuz kaldığına da dikkat çekti:

“Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Siyasi Partiler Kanunu uyarınca Yüksek Seçim Kurulu’nun görevlendirdiği seçim kurulları gözetiminde 24 Eylül 2025 tarihinde İstanbul Olağanüstü İl Kongresi ve 21 Eylül 2025 tarihinde 22. Olağanüstü Seçimli Kurultay gerçekleştirilmiştir. Bu seçimlerde yeni il başkanı, il yönetim kurulu, parti meclisi ve disiplin kurulu üyeleri belirlenmiş, sonuçlar ilçe seçim kurullarınca tasdik edilmiştir. Bu nedenle 38. Olağan Kurultay’ın iptalinden beklenen hukuki yarar kalmamıştır. Dava konusuz kaldığından esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.”

İRADE FESADI İSPATLANAMADI

Davacılar, kurultay öncesinde bazı delegelere menfaat temin edilerek iradelerinin fesada uğratıldığını, bu nedenle kurultayın “mutlak butlanla sakat” olduğunu iddia etmişti. Mahkeme, bu iddiaları Türk Borçlar Kanunu’nun 36. Maddesi kapsamında ve Prof. Dr. Fikret Eren’in Borçlar Hukuku Genel Hükümler kitabına atıf yaparak değerlendirdi. İrade bozukluğunun tanımı açıklanan gerekçeli kararda, “Bir kimseyi sözleşme yapmaya sevk etmek için onda kasten yanlış kanaat uyandırma fiiline aldatma denir. Ancak deliller, bazı delegelerin kongre öncesi çeşitli menfaatler talep ettiklerini göstermektedir. Bu beyanlar, delegelerin iradesinin fesada uğradığı değil, ahlaka aykırı menfaat sağladıkları anlamına gelir. Dolayısıyla menfaat temini irade fesadı oluşturmaz” denildi.

Haberin Devamı

İSTİNAF YOLU AÇIK

Gerekçeli kararda, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturma dosyalarına da yer verdi. Bu dosyalarda bazı sanıklar hakkında Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. Maddesi uyarınca “seçime hile karıştırmak” suçundan dava açıldığı anımsatıldı ve şöyle denildi: “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianame ile sanıkların bir kısım delegelere menfaat temin etmeleri sebebiyle seçime hile karıştırdıkları iddiasıyla Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. Maddesi uyarınca cezalandırılmaları istemi ile ceza davası açılmış olup, açılan davada delegelerin iradelerin fesada uğradığına ilişkin kanaat edilemediği anlaşılmıştır.”

Mahkeme, kararın sonunda kanun yolunun açık olduğunu da bildirdi. Karar, parti içi muhalefet tarafından Bölge Adliye Mahkemesi’ne (istinaf) taşınabilecek. Bu kapsamda, davacı tarafın 2 haftalık yasal sürede istinaf başvurusu yapma hakkı var.

Haberin Devamı

ÖZGÜR ÖZEL CENAZEYE KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin 27. Dönem İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan’ın annesi Ayşe Aydoğan’ın (91) cenaze törenine katıldı. Partililerle Ayşe Aydoğan için Ankara Yenimahalle’deki Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi’nde düzenlenen cenaze törenine giden Özgür Özel, Aydoğan’ın ailesine ve yakınlarına taziyelerini iletti. Ayşe Aydoğan’ın cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı’nda toprağa verildi.